El primer F1 de Ayrton Senna sale a subasta con una estimación de siete cifras
El primer coche de Fórmula 1 de Ayrton Senna, el Toleman TG183B de 1984, ha salido a subasta con un valor estimado de hasta 3,8 millones de euros.
Un Toleman TG183B de Fórmula 1 de 1984, conducido por el tricampeón y leyenda de la F1 Ayrton Senna en su debut en la categoría, ha sido puesto a subasta.
Se espera que alcance entre 2.800.000 y 3.800.000 euros. El TG183B fue pilotado por Senna en cuatro rondas de la temporada 1984, comenzando con el debut del brasileño en el Gran Premio de Brasil de 1984. Fue con este coche que Senna logró sus primeros puntos en el campeonato al terminar sexto en los Grandes Premios de Sudáfrica y Bélgica.
Según la descripción de RM Sotheby’s, el Toleman TG183B de 1984 ofrecido, diseñado por Rory Byrne, ha sido "maravillosamente conservado y mantiene muchas características auténticas; impulsado por un motor Hart 415T de la época acoplado a una caja de cambios reconstruida".
Este chasis en particular fue conducido por el ex piloto de F1 y analista de Sky Sports F1 Martin Brundle durante el documental de 2022 The Story of Toleman, y por el piloto de Alpine Pierre Gasly en Silverstone en 2024 con motivo del 40º aniversario del debut de Senna en la F1 y para conmemorar los 30 años de su trágica muerte.
"No recuerdo una experiencia tan increíble", dijo Gasly tras su salida en el escenario del Gran Premio de Gran Bretaña. "Conducir el primer coche de F1 de Senna superó todas mis expectativas. Fue muy emotivo.
Ayrton Senna, Toleman TG183B
Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
"Nunca antes había estado en un coche de carreras más viejo que yo y la pureza de la conducción era increíble: solo tres pedales y un volante simple, muy diferente a lo que estoy acostumbrado en un coche moderno de F1. Fue una experiencia única en la vida que nunca olvidaré. Muy, muy especial".
Gasly estuvo acompañado por la ex piloto de la W Series y comentarista de Sky Sports F1 Naomi Schiff, quien escribió en Instagram en ese momento: "¡La primera foto lo dice todo! Qué sesión tan maravillosa con Sky Sports F1 hace unas semanas, en la que Pierre Gasly y yo pudimos ponernos al volante del Toleman TG183B.
"El primer coche de F1 de Ayrton Senna y el primero con el que sumó puntos en Fórmula 1 en el Gran Premio de Sudáfrica de 1984. ¡Esta oportunidad nos dejó a Pierre y a mí sonriendo de oreja a oreja durante días! ¡Gracias a todos los que hicieron posible esta oportunidad única en la vida!"
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