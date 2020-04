El día que Senna hizo enojar a Schumacher

Ayrton Senna nunca tuvo especial buena suerte en su carrera como local y, aunque logró ganar en Interlagos en 1991 sobreponiéndose a problemas en la caja de cambios, fallos mecánicos le castigaron un año después y le pusieron a merced de Michael Schumacher.

El propio Schumacher pareció no percatarse de los problemas del brasileño y mostró su cabreo después de la carrera, considerando que Senna habían estado "jugando a algún tipo de juego".

La temporada 1992 fue un paseo para Williams, y Brasil lo demostró con el tercer doblete hasta la fecha del equipo con motores Renault. Nigel Mansell superó a un Riccardo Patrese fugaz en al salida para llevarse la victoria, así que la competición real estuvo en la lucha por el tercer puesto.

Riccardo Patrese, Williams FW14B Renault leads at the start Photo by: Sutton Images

El nuevo McLaren-Honda de Senna, que por segundo año llevaba un V12, estuvo a dos segundos de los Williams en clasificación, pero fue seis décimas más rápido que el Benetton B191B de Schumacher (una evolución del coche de 1991 que le sirvió al equipo antes de que el nuevo coche llegase en la cuarta carrera). Sin embargo, pronto Senna empezó a tener problemas el domingo, agitando su brazo derecho al aire cuando pasaba por la recta de meta.

La vuelta más rápida de Senna solo fue la 21ª de los 26 coches en pista... y logró formar un tren con Schumacher, Jean Alesi (Ferrari), Martin Brundle (Benetton), Pierluigi Martini (Dallara), Karl Wendlinger (March) y Thierry Boutsen (Ligier). En el debut del McLaren MP4/7A, el Honda V12 desarrolló un fallo que finalmente resultó grave, pero eso no evitó que luchará con todo cuando la afición se levantaba a su paso.

Senna ya había sorprendido a Schumacher una vez, superándole en la primera curva, compensando un mal comienzo al verse encajonado por Mansell. Senna se mantuvo por el exterior del alemán en la curva a izquierdas y le superó decisivamente en el siguiente vértice a derechas, cuando Schumacher se apartó sabiamente.

Riccardo Patrese, Williams FW14B, Nigel Mansell, Williams FW14B, Ayrton Senna, McLaren MP4/7A, Michael Schumacher, Benetton B191B Photo by: Sutton Images

Senna siguió apretando hasta que su motor comenzó a fallar a altas revoluciones. "Se cortaba de repente a fondo en las rectas, a 250 km/h, como si hubiera levantado el pie del acelerador", comentó aquel día el brasileño.

Al comienzo de la vuelta 8, Schumacher pasó a Senna en el camino hacia la última curva, donde el motor del brasileño evidenciaba sus problemas, pero Senna no se rindió. Mientras Schumacher pensó claramente que su rival no volvería a intentar recuperar la posición, Senna se lanzó al interior de la curva 1 para recuperar el tercer puesto.

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Photo by: Sutton Images

De nuevo al frente de la batalla, Senna trató de solucionar el problema apagando dos veces la ignición para resetear la ECU, y también empezó a hacer cambios de marcha rápidos mientras modificaba la mezcla de combustible en un intento en vano. El efecto de sus cambios de ritmo enfureció a Schumacher.

"Yo era más rápido que él y estuvo jugando a algún tipo de juego, lo que me sorprendió. No esperaba este estilo de pilotaje de un tres veces campeón del mundo", soltó Schumacher después de la carrera.

"En las primeras 10 vueltas él iba tan rápido como podía, pero luego me costaba mucho adelantarle. Frenaba en las curvas lentas y aceleraba a fondo y se iba en la recta".

"Finalmente, cuando me dejó adelantarle, se colocó a rebufo y me volvió a pasar. Este tipo de pilotaje hizo que los que venían detrás tuvieran la oportunidad de adelantarme y me siento fastidiado por ello".

Michael Schumacher, Benetton B191B Ford leads Jean Alesi, Ferrari F92A Photo by: Sutton Images

De hecho, en un par de ocasiones, Schumacher tuvo que defenderse del Ferrari de Alesi. Después de otras cinco vueltas de pegarse a la estela de Senna, finalmente el alemán logró superarle en la vuelta 13, cuando ya estaban a más de 30 segundos de los Williams.

En la 18, Senna perdió todas sus opciones. Terminó la carrera con un último acelerón de su motor antes de que dijera 'basta'.

El brasileño describió su problema como "un corte del motor grave e intermitente" y añadió: "El efecto de esto era totalmente impredecible y podría suceder cuatro o cinco veces por vuelta o ninguna vez en la siguiente. En ocasiones parecía como si pisaras el freno. Continué a pesar de ello, esperando que desapareciera, al mismo tiempo que levanté mi brazo para avisar a los demás pilotos de mi problema. Fue realmente peligroso correr bajo esas circunstancias".

The Honda engine in one of the McLaren MP4-7As. Photo by: Ercole Colombo

Con Senna fuera de juego, Schumacher se aseguró el tercer escalón del podio, pero la tensión de la carrera no acabó ahí. Alesi golpeó a Brundle en la curva 1, dañando definitivamente el Benetton del británico. Brundle fue a buscar al francés al garaje de Ferrari, en pos de una disculpa, solo para que le dijeran que el piloto de Ferrari todavía estaba en carrera (terminaría cuarto).

También hubo cierto drama en Ligier. Erik Comas estaba tratando de adelantar al Lotus de Johnny Herbert y el compañero de Comas, Thierry Boutsen, buscó un espacio que no existía, golpeando al francés y el muro. Comas voló hacia Herbert y también dejó fuera de carrera al de Lotus.

