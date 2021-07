Seidl: McLaren necesita ser realista a pesar de éxito en Austria

Lando Norris se clasificó en la primera fila en el Red Bull Ring y estuvo por delante de Lewis Hamilton en los primeros compases de la competencia.

Después de que Hamilton perdiera el ritmo por sufrir unos daños, Norris alcanzó al vigente campeón para terminar tercero, quedando sólo por detrás de Valtteri Bottas debido a una penalización de cinco segundos por forzar a Sergio Pérez a salirse de la pista.

Sin embargo, a pesar de que el ritmo general fue positivo, el director del equipo de Woking, Andreas Seidl, se mostró muy cauto a la hora de pensar que podrían repetir este tipo de actuaciones en otros circuitos.

El directivo subrayó que aunque las actualizaciones del McLaren MCL35M mejoraron su ritmo, las largas rectas y las curvas de alta velocidad del Red Bull Ring jugaron a favor de las especificaciones de su monoplaza.

"Creo que tenemos que ser realistas, era una pista que se adaptaba a nuestro coche", explicó Seidl.

“Lo que fue positivo de ver, es que en comparación con el fin de semana pasado, con los desarrollos y con la puesta a punto que hicimos también con la configuración, definitivamente dimos un paso adelante en términos de rendimiento, tanto en la calificación como en la carrera”.

“Eso nos permitió estar en posición de luchar con algunos de los mejores coches”.

“Pero por ejemplo, no sé que problemas tuvieron Mercedes o Lewis, lo que nos dio la oportunidad de conseguir un podio gracias a nuestro propio rendimiento, lo cual es genial".

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images