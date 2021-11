Seidl: F1 no necesita comisarios permanentes para ser coherente

Varias veces este año, las acciones de los comisarios por acciones durante un fin de semana de gran premio han sido criticadas por su inconsistencia, con veredictos diferentes para incidentes que los pilotos han encontrado similares a otros anteriores.

La decisión de no sancionar a Max Verstappen por empujar a Lewis Hamilton fuera de la pista en Brasil hizo que el piloto de McLaren Lando Norris dijera que su sanción por un incidente muy similar en Austria fuera injustificada.

A principios de este año, Fernando Alonso, Alpine, también se mostró descontento con la consistencia de algunas de las decisiones realizadas durante la temporada, especialmente en lo que respecta a los pilotos que exceden los límites de la pista y obtienen ventajas en los arranques de competencia.

Aunque se ha pedido que se utilicen comisarios permanentes a lo largo de los años, Andreas Seidl considera que el sistema actual debería ser suficiente para tener decisiones más consistentes, ya que los comisarios siempre comprueban los precedentes antes de tomar una decisión.

"Para ser honesto, mi opinión no ha cambiado en esto", dijo Seidl.

"No creo que el hecho de no tener comisarios permanentes sea el problema, porque por lo que tengo entendido, cada vez que surge un caso, lo primero que hacen los comisarios es repasar el historial de casos y ver los precedentes de las carreras y comprobar si es comparable o no, para de esa forma intentar ser coherentes con sus decisiones”.

"Entiendo que después de cada fin de semana de carreras, hay mucho intercambio entre los comisarios para asegurarse de que todo el mundo está al mismo nivel de información y entienden ha detalle lo que ha sucedido”.

“Por eso, en mi opinión, no creo que este sea el gran problema”.

"Hay una razón por la que mucha gente estaba a favor en el pasado de un sistema de rotación de los comisarios de pilotos para asegurarse de que no se acumulaba negatividad de, por ejemplo, a un determinado equipo o piloto y creo que es un buen punto. No creo que sea el mayor problema”.

"Con la tecnología moderna hay un intercambio permanente de todos los implicados. Creo que este intercambio es necesario para asegurar la coherencia (en las decisiones) entre los comisarios implicados”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, en la lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

El director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, cree que un panel de comisarios permanentes podría dar lugar a una "percepción de parcialidad" y considera que cualquier organismo regulador siempre será objeto de críticas por sus decisiones, especialmente en una lucha por el campeonato tan reñida como la que se vive este año.

"Creo que se encontrará, y hubo algunas palabras sabias sobre los que operaban bajo un panel de comisarios permanentes, que pensaban que había un sesgo percibido cuando había un comisario permanente, y puedo ver a algunas personas asintiendo con la cabeza", dijo Masi.

"Así que creo que el sistema de comisarios que tenemos ahora, con el grupo de cuatro presidentes que compartimos, el grupo de comisarios de pilotos y todo ello, la forma en que se reúnen regularmente”.

"Con cada sistema tenemos que dar un paso atrás y recordar que es la primera vez en mucho tiempo que estamos en una verdadera lucha por el campeonato entre dos pilotos increíbles, dos equipos fantásticos, y como regulador, no hay ningún regulador en el mundo que vaya a ser popular”.

"Así que independientemente de si eres un árbitro, eres un regulador de cualquier deporte, eso es parte del papel que cumplimos y desde nuestra perspectiva, siempre habrá pequeñas diferencias, pero al final los comisarios están ahí para hacerlas".

Con información de Jonathan Noble y Adam Cooper