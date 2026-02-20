Sebastian Vettel revela su predicción para el campeón 2026 de F1
Sebastian Vettel eligió a su favorito para el título de pilotos de la F1 2026.
El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha respaldado a George Russell para el campeonato de pilotos de 2026.
La temporada 2026 de la F1 introduce un nuevo conjunto de reglamentos que, en la práctica, reseteará el orden de la parrilla, por lo que, tras las pruebas de pretemporada en Bahréin, se mantienen las habituales salvedades propias de estos momentos del año.
Al analizar qué pilotos podrían quedarse con el título de pilotos en 2026, Vettel sostuvo que Mercedes "no es una mala elección" y que McLaren, que utiliza unidades de potencia Mercedes, lo ha hecho bien en los últimos años y no debería pasarse por alto.
"Por un lado, basándonos en lo que se puede ver hasta ahora, probablemente no sea una mala elección apostar por Mercedes", explicó Vettel durante una aparición en Sport und Talk aus dem Hangar-7 en ServusTV.
"Pero, de forma bastante deliberada, McLaren también utiliza motores Mercedes, y no lo han hecho nada mal en los últimos años.
"Sin embargo, yo elegiría a George, porque lo considero muy inteligente, porque sé lo duro que trabaja en sí mismo, y porque creo que es lo suficientemente inteligente como para entender qué puede aportar él personalmente como piloto para marcar la diferencia.
"Hay varios pilotos en la parrilla que pueden hacerlo, pero en la situación actual mi intuición me dice que George, junto con Mercedes, será quien mejor lo haga este año."
George Russell, Mercedes
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Russell, hablando hacia el final de los test de pretemporada, explicó que está enfocado en "salir de Bahréin en la mejor posición posible" mientras el equipo afrontaba un intenso último día en el Circuito Internacional de Bahréin.
"Tras un sólido primer día ayer, tuvimos más rodaje productivo en Bahréin esta mañana", dijo el británico en un comunicado de Mercedes. "Una vez más, nuestro programa no estaba necesariamente centrado en encontrar rendimiento puro, sino en comprender nuestras actualizaciones y aprender más sobre el W17. Pudimos hacerlo mientras completábamos la mayor cantidad de vueltas de todos en la sesión matutina.
"Ahora tenemos un último día en pista antes de viajar a Melbourne. Aunque hemos recuperado el rodaje perdido en el primer test, todavía tenemos un programa muy cargado que completar.
"Tengo muchas ganas de volver a salir a pista por la tarde y estoy concentrado en ayudar al equipo a salir de Bahréin en la mejor posición posible. Hemos visto nuevamente hoy trabajos impresionantes en vueltas individuales y tandas largas por parte de nuestros competidores, por lo que seguir sumando kilometraje el viernes es muy importante."
Las fotos del viernes de las pruebas de la F1 en Bahréin
