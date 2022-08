Schumacher: la gente se apresura a criticar en la F1 hoy en día

Schumacher fue criticado después de un inicio de temporada complicado en el que tuvo un accidente en la sesión de clasificación en Arabia Saudí que le hizo perderse la carrera, un torpe choque con Sebastian Vettel en Miami y un gran accidente en la piscina durante el Gran Premio de Mónaco.

El desempeño de Schumacher ha mejorado desde entonces. Se clasificó sexto en Canadá, la mejor posición de su carrera, y aunque su coche falló en esa ocasión, posteriormente sumó puntos en Gran Bretaña y Austria. Pero no ha olvidado la sentencia de principios de año.

"En cierto modo, la gente está centrada en crear titulares", dijo Schumacher a Motorsport.com en una entrevista antes del parón veraniego.

"Sí, entiendo que la gente necesita ganar dinero y necesita hacer algunas cosas. Pero por otro lado, también, agradecería que la gente, ya sabes, se tomara más tiempo, para estudiar los hechos".

Aunque algunos de estos accidentes han sido casos de errores de los pilotos, también ha habido momentos en los que personas ajenas a la competición no conocían todos los detalles pero opinaban de todos modos, como cuando Schumacher se vio perjudicado por problemas de suspensión en España. Sin embargo, dice que ahora sabe cómo superar esos momentos.

"No vuelvo a reflexionar sobre ello, ni vuelvo a hacerlo", dijo Schumacher. "Sé lo que soy capaz de hacer. Sé lo que valgo. Así que me centro en eso. Sólo intento hacerlo lo mejor posible y, normalmente, lo mejor que puedo hacer, debería ser suficiente para rendir bien, porque ha sido así en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. Y también en la Fórmula 4”.

"En cada uno de los campeonatos en los que he competido en categorías inferiores, he podido ser el segundo o el primero. Así que no veo ninguna razón por la que no debería ser capaz de hacer eso en la Fórmula 1".

Mick Schumacher, Haas VF-22 crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Desarrollar este tipo de pensamiento fue parte del restablecimiento mental al que se sometió Schumacher tras el accidente de Mónaco. El cambio comenzó a modificar la narrativa de su temporada.

"Sabía que tenía que hacer algo para mejorar mi rendimiento", dijo Schumacher. "Creo que tenía que reflexionar sobre todo lo que había pasado, pero también sobre por qué estoy aquí en la Fórmula 1.

"Una gran parte de eso es porque amo este deporte. Así que me centré en eso y me dije, 'hago esto porque me gusta y si no quiero hacerlo, no tengo que hacerlo'."

"Eso me ayudó a volver a un lugar positivo. Esencialmente, entonces también conseguí hacer un buen trabajo".

Aunque las dos últimas carreras antes del parón veraniego no produjeron puntos tras el par de resultados positivos de Silverstone-Spielberg, Schumacher es optimista para el resto de la temporada.

"Siento que nos hemos perdido un poco en la puesta a punto al principio del año", explicó el piloto alemán. "Tuvimos que hacer una especie de reset y luego volver a construirlo desde cero. Mirando hacia atrás lo que teníamos en esas carreras, comparado con lo que hemos conseguido hoy en términos de puesta a punto, creo que estamos muy, muy contentos."