Tiene 80 años y conduce un Ferrari de F1 de Michael Schumacher

Un Ferrari 310B resultó ser una de las principales atracciones del Racing Day de Assen hace pocos días.

Es el coche de Fórmula 1 con el que Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Mónaco de 1997. Actualmente, el monoplaza es propiedad de Erich Zech, de 80 años. El alemán ya estuvo en Assen el año pasado, pero entonces el coche no estaba listo para la acción. El pasado fin de semana, el 310B pudo verse por fin en pista.

"Fue fenomenal. Lo que más me gustó y emocionó fue la reacción de los aficionados. Se pusieron de pie y aplaudieron, fue fantástico presenciarlo. Lo que más me gusta es poder volver a mostrar este coche a la gente. Mi principal objetivo es que la experiencia sea lo más parecida posible a lo que fue en su día con Schumacher".

Parte de esa experiencia incluye que Zech conduzca con una réplica del casco de Schumacher. La combinación de coche y casco recuerda mucho a la de hace décadas, aunque la principal diferencia es el hombre al volante. Schumacher condujo este coche a los 28 años, Zech tiene 80.

"¡Es triste!", se ríe mientras habla con Motorsport.com. "Pero eso es especial, ¿no? Conducir un coche así es un reto, pero todavía me siento increíblemente en forma. Tuve que sacarme el carné oficial (de piloto) para conducirlo y, para ello, tuve que pasar un control de salud. También fue una sorpresa para mí seguir estando tan en forma".

Más sorprendente aún que la edad es que, hasta el año pasado, Zech nunca había conducido un monoplaza.

"No empecé a conducir coches de carreras hasta mayo del año pasado, pero siempre dije: si me compro un Fórmula 1, me gustaría conducirlo algún día. En ese sentido, se lo debo todo a Ingo Gerstl", el piloto austriaco de Boss GP que ostenta el récord de vuelta en el circuito TT de Assen con su Toro Rosso STR01.

"Él me trajo hasta aquí y me dijo 'haremos un chequeo y si va bien, entonces iremos por todo'. Le compré un coche de GP2 y ese es ahora mi coche de entrenamiento. Empecé con ese coche y en mayo manejé por primera vez el Ferrari de Michael Schumacher. El año pasado ya presentamos el 310B aquí en Assen, pero entonces no se movía. Muchos datos parecían haberse borrado. Ingo Gerstl tiene grandes contactos en Italia y gracias a él el coche fue puesto en marcha en su propio taller por primera vez en marzo. Fue un momento fenomenal para todos nosotros. Es el único Ferrari histórico que corre sin el apoyo de 'F1 clienti' de Maranello".

Foto door: Angelo Poletto

También hay una historia especial detrás de la compra del Ferrari de Schumacher de 1997. "Mi hija vive en Dubai desde hace 20 años. Allí ocurrió lo siguiente: estaban construyendo un garaje de Ferrari completamente nuevo en Dubai. Fui allí con mi hija para ver qué coches tenían. Estábamos hablando en alemán en la sala de exposición y, de repente, se me acercó un joven y me dijo: 'Ah, ¿usted es alemán?'. Me dijo que él también hablaba alemán y que era jefe de ventas de Ferrari Dubai y Abu Dhabi. Me preguntó si era fan de Ferrari y qué coches tenía. Cuando le dije lo que tenía -entre ellos dos La Ferrari, dos SF90 y un 812- me miró sorprendido. Lo invité a cenar al hotel Burj Al Arab y durante la cena me contó que cinco meses antes había vendido un Fórmula 1 sin motor. Mi respuesta fue que yo también estaba interesado en algo así, pero no en un coche sin motor...".

"Sabía de una colección de Ferrari en Europa, una colección cuyo propietario había muerto. Todos esos coches irían a Sotheby's para ser subastados. Recordó que había un F1 de Michael Schumacher entre ellos, aunque yo dije '¿un F1 de Michael Schumacher? No puedo comprarlo porque es demasiado caro'. De todos modos, recabaría información, comprobaría si el coche se podía vender y cuál sería el costo. Cuatro semanas más tarde, volvió a llamarme, me informó de que, efectivamente, se trataba de un coche de F1 de Schumacher de 1997 y me dijo que podía cerrar el trato. Le pregunté cuánto costaría el coche y si podía enviarme una foto. Basándome en esa foto, y sin haber visto el coche en la vida real, lo compré. Tres días después, el coche de Schumacher estaba en mi garaje.... Así fue como surgió".

Después de todos los esfuerzos por volver a poner en marcha el 310B, Zech lo condujo por primera vez en el Jim Clark Revival de Hockenheim a principios de este año.

"Fue como si Pascua y Navidad cayeran en un mismo día, ¡qué bonito!", sonríe. "Hockenheim es como mi casa, ya que vivo a sólo 30 kilómetros. Después de Hockenheim, llevamos el coche a Spielberg (donde se tomaron las fotos de este artículo) y el fin de semana de Assen fue la tercera vez que lo condujimos. Sinceramente, disfruté mucho en Assen, sobre todo con los aficionados".

A Zech le gustaría volver al Circuito TT durante el GP Clásico de septiembre y de nuevo el año que viene durante el Racing Day. "¡Espero que sí! He llegado a una edad en la que no puedes decir lo que te deparará el mañana, pero si todo va bien, me encantaría volver".

Zech ha cumplido su sueño de niño a una edad respetable. "Solía ver las carreras de Schumacher y también fui al Gran Premio cuando aún se celebraba en Hockenheim. Lo recuerdo bien, eran buenos tiempos en la Fórmula 1, también con el sonido. Cuando las carreras eran en el extranjero, veíamos la televisión y cruzábamos los dedos para que ganara". Décadas después, el propio Zech conduce un coche de uno de los grandes del automovilismo de todos los tiempos. "Es una historia linda...".