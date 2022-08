Sainz: "Verstappen y Pérez estaban en su propia liga en Spa"

Pese a que salía primero y a que mantuvo esa posición en las primeras vueltas, Sainz nada pudo hacer contra el endiablado ritmo de los Red Bull, y acabó detrás de Pérez y Verstappen, teniendo que conformarse con ser tercero en el GP de Bélgica, su séptimo podio del 2022.

Con blandos, no tuvo problemas para llegar en cabeza a la primera curva, y además, la segunda posición de Fernando Alonso le evitó un dolor de cabeza en la primera gran recta de Spa-Francorchamps, lo que le permitió escaparse.

Cuando la carrera comenzó a estabilizarse tras la tensión inicial, se vio al frente, por delante de los dos Red Bull, y tras hacer su parada para montar medios, fue adelantado por Max Verstappen en la vuelta 18 y por Sergio Pérez en la 21, sin poder hacer nada.

"Tuve una buena salida y un buen reinicio después del Safety Car, pero no tenía ritmo. Tuvimos mucho sobrecalentamiento en los neumáticos y patinábamos mucho, y sí, por alguna razón nuestro coche no estaba del todo ahí este fin de semana, pero al final terminamos en el podio y lo aceptaremos", describió nada más bajarse del coche, en parque cerrado.

Para colmo, tras ser superado por los Red Bull, Sainz y Ferrari comenzaban a ver cómo George Russell empezaba a recuperarle distancia, aunque después de su segunda vuelta para montar duros consiguió resistir y el británico poco a poco fue reduciendo la amenaza de robarle el podio.

Cuando le preguntaron si confiaba en poder mantener detrás al Mercedes, contestó: "No. Mis primeras dos vueltas fueron fuertes, pero luego empezamos inmediatamente a sufrir una gran degradación. Y luego me di cuenta de que estábamos degradando más de lo que deberíamos. Red Bull, Max y 'Checo' estaban en su propia liga hoy y, desgraciadamente, no pudimos plantarles más cara y tuvimos que sobrevivir. Pero tendremos que aprender por qué en esta pista no fuimos competitivos".

Cuando aún quedaban más de 15 vueltas, la amenaza de ver esfumarse la tercera plaza estaba ahí. "¡Intenta dar lo mejor de ti, Carlos! La última vuelta fue buena", le decían por radio. "Chicos, ya estoy apretando mucho", contestaba. Luego, el #55 preguntó qué pasaría si haría una tercera parada, y le confirmaron que quedaría cuarto tras Russell.

Lo peor para Ferrari es que este fin de semana no hay errores que hayan sido la causa de su derrota, sino puramente rendimiento.

"No me esperaba que fuese una carrera tan sufrida. Pensaba que íbamos a tener una oportunidad de defendernos, pero la verdad que los Red Bull en esta carrera han estado en otra liga. El sábado ya nos metían seis o siete décimas y este domingo, entre que tenían menos degradación, iban más rápido en recta e iban mejor en el segundo sector, nos han metido mucho por vuelta", dijo Sainz ante los micrófonos de DAZN F1 de España.

"Hicimos la ejecución perfecta de la salida, el Safety Car, las paradas, la estrategia... hemos tomado las decisiones correctas pero cuando no hay ritmo, no hay ritmo. Había mucho sobrecalentamiento de los neumáticos, en cuanto intentaba empujar para ir al ritmo de Red Bull, a la siguiente vuelta iba más lento por el sobrecalentamiento".

"Habrá que analizar por qué, y es que sabe un poco mal después de salir desde la pole y tener la ventaja que tenía tras las dos primeras vueltas".

Sainz lamentó una vez más el sobrecalentamiento de las gomas en el Ferrari, y espera que el equipo llegue al fondo de la cuestión: "Estábamos un poco encerrados, no podíamos tirar y tampoco podíamos defendernos, así que es una pena".

"Pero bueno, me quedo con el podio, con un fin de semana sólido que creo que hemos tenido un buen fin de semana en general, y como equipo a intentar sacar conclusiones de este fin de semana porque sinceramente no creo que esta sea la norma el resto del año".

Sin descanso, la F1 se dirigirá a Holanda para disputar el GP de Países Bajos, donde Sainz espera un mejor rendimiento de su coche: "Sí, Zandvoort debería ser una pista mejor para nosotros. Y luego Monza debería ser una ventaja para Red Bull, pero intentaremos ganar en Zandvoort".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!