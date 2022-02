Sainz: el título con Ferrari es mi ambición y quiero renovar pronto

Carlos Sainz se alista para su segunda temporada con Ferrari después de un 2021 que podría calificarse de exitoso al superar a Charles Leclerc, y para el 2022 considera que el impulso obtenido el año previo les ha dado un nuevo impulso en las instalaciones del equipo.

En una entrevista con el diario Corriere della Sera, el español apuntó que el tercer puesto del campeonato de constructores obtenido sobre McLaren es un estímulo para todo el personal.

“Hay un ambiente lleno de energía positiva”, expresó el madrileño en el diario italiano. “Creo que la experiencia del año pasado nos hizo bien a todos. En los pasillos de Maranello me encuentro con gente sonriente, tonificada y segura de sí misma. No veo estrés, sino ganas de hacerlo bien”.

Para afrontar la nueva campaña Ferrari ha preparado el F1-75, el monoplaza con las normativas 2022 del que Sainz ya tiene una primera impresión: “Es diferente a los coches vistos en los últimos años. Innovador al máximo”.

“Hasta el año pasado condujimos los mejores coches de la historia de la F1, bien equilibrados pero rencorosos, si perdías el control un momento, chocabas. Este Ferrari me parece aún más reactivo, la suspensión está dura, habrá que acostumbrarse a manejarla”.

Carlos también tuvo tiempo para hablar del duelo de Max Verstappen y Lewis Hamilton de quienes dijo: “Admiro la capacidad de Max para ser rápido en cada situación, el coraje de mostrar su propio camino, un adelantamiento crítico”.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, director de Ferrari Photo by: Ferrari

“Como Lewis, no sé cómo me hubiera sentido en Abu Dhabi: y me sorprendió cómo evitó hacer un lío al final de la carrera. Perder el título en la última vuelta de esa manera es realmente difícil de aceptar. Lo respeto más que antes por cómo logró comportarse”.

El discurso sobre la renovación de contrato es inevitable y ante ello responde que por ahora la prioridad es sacar adelante el 2022.

“Como dijo (Mattia) Binotto, los dos estamos satisfechos y tenemos la intención de seguir juntos y este invierno es una oportunidad para encontrar un acuerdo. Estamos intentándolo, pero ser campeón del mundo con Ferrari es mi mayor ambición. Me gustaría renovar lo antes posible".

Y para concluir, le pidieron que apostara un euro por el campeón del mundo de 2022: “¿Excluyéndome a mí? No se. Diría Charles por Ferrari, pero me gustaría decir Sainz”.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Ferrari