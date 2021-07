Sainz: teníamos un coche para estar en los seis mejores

Carlos Sainz saldrá entre los 10 mejores en la carrera al sprint del sábado en el circuito de Silverstone, clasificatoria para el GP de Gran Bretaña 2021. Pero el madrileño se mostró disconforme con el resultado de la Q3 de este viernes, tras superar solamente al Aston Martin de Sebastian Vettel.

El de Ferrari fue sexto en la FP1 de la mañana, a ocho décimas de un intratable Max Verstappen. Aunque no tuvo problemas para pasar la Q1 tras usar dos juegos de blandos y en la Q2 volvió a superar a Charles Leclerc por 0,071 segundos, en la batalla final tuvo que claudicar ante el monegasco.

"Hoy he tenido buenas sensaciones con el coche en la Q2, he conseguido hacer un 1:26.8 que habría sido suficiente en la Q3 para estar entre los cinco primeros, pero luego, por alguna razón, en la Q3 la pista ha mejorado, el viento se ha levantado un poco y no he podido encontrar el tiempo que había hecho en la Q2", reconoció Sainz en Silverstone, que saldrá noveno el sábado por la tarde.

"Así que hay que analizarlo, un par de pequeños sustos aquí y allá en la vuelta con un poco menos de agarre del que esperaba, algo que hay que analizar porque la vuelta de la Q2 habría sido suficiente para estar entre los cinco primeros".

De hecho, ni siquiera Hamilton logró mejorar su registro de la Q2 para llevarse la pole position de la carrera al sprint del sábado.

Cuando se le preguntó a Sainz si tuvo tiempo suficiente para preparar todo con una sola sesión de libres antes de la clasificación debido al nuevo formato experimental de este fin de semana, dejó claro que es igual para todos.

"Sí, creo que no era una limitación y era lo mismo para todos, así que estamos todos en el mismo barco", apuntó.

"Creo que tenemos una buena oportunidad para atacar mañana. Tenemos que ver lo que podemos hacer para recuperar algunas posiciones porque siento que el coche podría haber estado entre los seis primeros por lo menos, así que lo averiguaremos", concluyó.

GALERÍA: Carlos Sainz en el GP de la Gran Bretaña de la F1 2021

