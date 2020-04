Sainz espera una temporada que "rondará las 10 carreras"

"En cierto modo, la suspensión del GP de Australia fue una lección, pero creo que este virus está dando lecciones a todo el mundo. Gobiernos, organizaciones, eventos deportivos, etc. y la F1 no escapa a esa situación", reconoció el piloto español en una entrevista colectiva en la que participó Motorsport.com.

"El virus pasó de infección en algunos sitios a pandemia mundial muy rápido, cada vez se teme más, pero también lo comprendemos mejor y sabemos qué hacer para pararlo. McLaren respondió con contundencia y buena gestión al caso positivo en el equipo y el resto de la F1 siguió el ejemplo. No es que en Australia no hubiese medidas excepcionales, que las había, pero el alcance de este tema quizá no se valoró bien".

El español, en contra de lo que han comentado en los últimos días los directivos de la F1, como Ross Brawn, director deportivo de la categoría, tiene claro que la temporada 2020 no contará con más de 14 grandes premios y que lo más probable es que ronde las 10 citas.