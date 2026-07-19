Penalización para Carlos Sainz y Checo Pérez gana un lugar en la parrilla del GP de Bélgica
Carlos Sainz cae en el orden de salida este domingo en el Gran Premio de Bélgica, lo que permite a Sergio Pérez avanzar una posición antes de la carrera.
Carlos Sainz, Williams
Foto de: Marc Fleury
Carlos Sainz recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica por cambios realizados en la unidad de potencia.
El equipo Williams montó una cuarta unidad de controles electrónicos, lo que significa una penalización de diez lugares para el español, aunque en la práctica perderá bastante menos.
Sainz había clasificado 15° el sábado, pero avanzaba al 14° puesto por la sanción a Isack Hadjar, también por cambios en la unidad de potencia de su Red Bull. El piloto de Williams se alineará ahora 19° en la parrilla, delante del francés y de los dos pilotos de Aston Martin, quienes también tienen que cumplir penalizaciones similares.
Esto permite a Sergio Pérez avanzar de 19° a 18° en el orden de largada de la carrera de este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.
La parrilla de salida actualizada para el GP de Bélgica de F1 2026
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1
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Kimi Antonelli
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2
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Max Verstappen
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3
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George Russell
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4
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5
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Lewis Hamilton
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6
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7
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8
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Gabriel Bortoleto
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9
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Liam Lawson
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10
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11
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Franco Colapinto
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12
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Nico Hülkenberg
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13
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Lando Norris
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14
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Oliver Bearman
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15
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Alexander Albon
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16
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Esteban Ocon
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17
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18
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Sergio Pérez
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19
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Carlos Sainz
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20
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Lance Stroll
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21
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Isack Hadjar
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22
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Fernando Alonso
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