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Fórmula 1 GP de Bélgica

Penalización para Carlos Sainz y Checo Pérez gana un lugar en la parrilla del GP de Bélgica

Carlos Sainz cae en el orden de salida este domingo en el Gran Premio de Bélgica, lo que permite a Sergio Pérez avanzar una posición antes de la carrera.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Marc Fleury

Carlos Sainz recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica por cambios realizados en la unidad de potencia.

El equipo Williams montó una cuarta unidad de controles electrónicos, lo que significa una penalización de diez lugares para el español, aunque en la práctica perderá bastante menos.

Sainz había clasificado 15° el sábado, pero avanzaba al 14° puesto por la sanción a Isack Hadjar, también por cambios en la unidad de potencia de su Red Bull. El piloto de Williams se alineará ahora 19° en la parrilla, delante del francés y de los dos pilotos de Aston Martin, quienes también tienen que cumplir penalizaciones similares.

Esto permite a Sergio Pérez avanzar de 19° a 18° en el orden de largada de la carrera de este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.

También lee:

La parrilla de salida actualizada para el GP de Bélgica de F1 2026

1

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

3

 George Russell
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

7

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

9

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

11

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

15

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

17

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

19

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

21

 Isack Hadjar
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

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