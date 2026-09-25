Sainz recibe una dura sanción en Bakú y Colapinto gana un lugar tras la clasificación

Franco Colapinto finalmente arrancará noveno el sábado en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán después de que Carlos Sainz recibiera una sanción por parte de los comisarios deportivos.

El piloto español estaba bajo investigación luego de terminada la clasificación por una posible infracción cometida bajo banderas amarillas y, luego de escuchar su testimonio y analizar los videos y la telemetría a disposición, los comisarios de la FIA decidieron aplicar un castigo.

De esta manera, Sainz deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán, con lo que caerá de noveno a 14° en el orden.

Esto permite a Franco Colapinto, que había quedado justo detrás de Sainz en la Q3, heredar el noveno cajón de la parrilla de salida para la carrera en Bakú.

También ganan una posición Oliver Bearman, de Haas; Liam Lawson, de Racing Bulls; Alex Albon, de Williams, y Esteban Ocon, de Haas.

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