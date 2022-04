Sainz: de risa los comentarios sobre posibles fricciones con Ferrari

Después de su exitosa primera temporada con la Scuderia en 2021, donde superó a su compañero de equipo Charles Leclerc en la clasificación de pilotos y logró cuatro podios, se esperaba una rápida extensión de su contrato inicial de dos años con el equipo italiano.

El jefe del equipo, Mattia Binotto, dijo al final de la campaña de 2021 que las conversaciones entre las dos partes comenzarían durante las vacaciones de invierno, y Carlos Sainz confirmó que estaba "en medio de la discusión" en el lanzamiento del auto F1-75 de Ferrari.

Luego añadió que las cosas estaban "extremadamente cerca, casi rematadas" después de la apertura de la temporada de Bahrein, donde ayudó al equipo a anotar un 1-2, con la victoria de Leclerc.

Al mismo tiempo, Binotto dijo que "llegamos un acuerdo, es solo cuestión de traducirlo al papel", pero la información que salió de Alemania la semana pasada sugería que las dos partes tenían problemas para acordar la naturaleza exacta de la extensión de dos años Sainz quería, si sería un acuerdo directo por esa duración o si el equipo tendría la opción de confirmar que definitivamente quería al español para 2024.

Hablando después de que Ferrari anunciara que Sainz sería parte de su alineación junto a Leclerc hasta el final de esa campaña antes de la carrera de este fin de semana en Imola, Sainz desestimó los rumores.

"Te puedes imaginar cuánto me reía en casa", bromeó inicialmente, "¡cuando la gente empezó a escribir estas cosas!"

"Porque tenía casi todo hecho y estábamos esperando a que llegara Imola para anunciarlo. Momentos divertidos, como siempre en la Fórmula 1, con los rumores y todo eso".

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz agregó que acordar su nuevo contrato con Ferrari fue "muy sencillo".

"Ha sido fácil de llevar", continuó. "Supongo, después del primer año tan bueno que tuvimos".

"Llegar a estar de acuerdo durante el invierno fue bastante fácil para ambas partes y ahora tener la oportunidad de anunciarlo en un lugar como Imola, frente a los tifosi, en un fin de semana como este, fue ideal".

"Entonces, montamos un buen plan para que el anuncio fuese aquí".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo de importante sería la duración de su último contrato de F1 para evitar desestabilizar su rendimiento al volante, respondió: "Es clave".

"Últimamente no es ningún secreto que no solo yo, creo que también has escuchado a otros pilotos decir que es importante por parte del conductor tener una mente completamente enfocada en el rendimiento, en las carreras, y no tener que concentrarse demasiado en lo que el lo que te depara el futuro".

"Y para mí, lo he sido, desde que [lo] descubrí cuando piloté para McLaren, he hablado mucho abiertamente sobre [la estabilidad del contrato]".

"Y sí, honestamente, he estado bastante seguro durante todo el invierno de que íbamos a asegurar esto, así que no es como si estuviera preocupado en