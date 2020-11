Sainz prefiere un calendario de 20 carreras y rotativo

Tras crearse un calendario récord para la Fórmula 1 2020 de hasta 22 carreras -que finalmente el coronavirus arruinó y dejó en 17-, la propuesta para el próximo año va más allá, con 23 citas uniendo a Arabia Saudí a las que ya había planeadas para este curso.

Así lo confirmó la propia Fórmula 1 este martes, presentando un calendario que solo tiene una sede sin anunciar.

Los equipos y pilotos siempre han protestado ante el alto número de carreras al año, que reduce su vida familiar y social y aumenta el cansancio. Tanto, que las escuderías idean una rotación de personal para que no todo el equipo haga los 23 grandes premios que, si la pandemia lo permite, se harán en 2021.

Antes de que fuera oficial el borrador del calendario, Carlos Sainz habló en el previo del GP de Emilia Romagna de cuál ve él que sería un formato ideal.

"¿Parrilla invertida? No sé, yo tengo ideas de formatos que podrían funcionar en la F1", comenzó cuando le preguntaron por las carreras al sprint con parrilla invertida que la Fórmula 1 no descarta del todo. "No sé si la parrilla invertida conseguiría lo que todos queremos: carreras con veinte coches con opciones", continuó el #55.

La Fórmula 1 también estudia reducir los fines de semana de carrera a solo dos días, como precisamente fue la cita de Imola, sin entrenamientos el viernes.

"Si hablamos de nuevos formatos y de las 23 carreras que habrá el año que viene, la F1 está pensando en reducir el fin de semana, pero para mí el formato ideal debería ser tener 20 carreras en las que la F1 debería dejar su huella cuando pasa por esas carreras", explicó el de McLaren.

"Es decir, no estar allí un sábado y un domingo e irnos. No me veo yo yendo hasta Australia para solo dos días. Tenemos que estar en la ciudad, ser una especie de circo, como ya somos un poco, y dejar huella al pasar por esa ciudad. No solo estar dos días en el circuito e irnos. Ir para dos días no me parece correcto. Hay que activar lo máximo posible a la ciudad a la que vamos, hay que tener comunicación con los fans de allí, y hacerla más exclusiva".

Además de reducir el calendario de 23 a 20 carreras (como era hasta 2017), Sainz también se refirió a la rotación de sedes, que es otro aspecto más que la máxima categoría analiza y que cuenta con mucho apoyo entre equipos y pilotos: un calendario rotativo donde cada año haya sedes que entren y salgan.

"Si algo hemos aprendido este año es que hay una cantidad de circuitos que crean buen espectáculo y que ahora no vemos en la F1 por otros intereses… si pones un limite de 20 carreras al año y que se vayan rotando los calendarios y tengamos circuitos como Imola, Mugello o Portimao cada tres o cuatro años, así haces que tu campeonato sea más exclusivo y los circuitos y los Gobiernos quieran que la F1 pase por allí por lo menos una vez cada dos o tres años".

"Así creas más variedad de circuitos y haces que el fin de semana tenga más impacto. Me gustaría eso más que 25 o 26 carreras e ir solo dos días al circuito e irnos", concluyó Sainz.