Carlos Sainz ha revelado sus planes para las vacaciones de verano de la Fórmula 1 y ha explicado que estará en las Islas Baleares con su familia.

Sainz terminó 18.º y con dos vueltas de retraso en el Hungaroring el domingo, una carrera que ganó Lando Norris, de McLaren. El Gran Premio de Hungría del español se vio aún más complicado por una colisión con Oscar Piastri mientras le adelantaban, lo que perjudicó al piloto McLaren y supuso una penalización de cinco segundos para Sainz.

El piloto de 31 años llega al parón veraniego en 15.ª posición en el campeonato de pilotos, con seis puntos, mientras que su compañero de equipo Williams, Alex Albon, ocupa la 16.ª plaza con cinco puntos. La escudería de Grove ha caído a la novena posición en el campeonato de constructores tras el Gran Premio de Hungría.

"Normalmente paso el verano en las Islas Baleares", declaró Sainz durante su intervención en el podcast The Fast And The Curious. "Pasaré la mayor parte del tiempo en Mallorca. Es allí donde mis padres tienen su casa de verano.

"Toda mi familia va allí durante casi un mes. Se instalan allí, y yo puedo ir un par de semanas y simplemente pasar el rato con la gente que quiero".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Aunque el parón de agosto ofrece a los pilotos la oportunidad de desconectar del exigente calendario de la F1, Sainz confirmó que incorporará un programa de entrenamiento a su tiempo libre.

"A veces, mi grupo de amigos viene hacia el final del mes y hacemos una especie de concentración de entrenamiento antes de que yo vuele a Zandvoort", añadió. "Después voy de Ibiza a Menorca, simplemente en barco, para visitar a otros amigos que tengo por las islas. Sinceramente, llevo 30 años haciéndolo, y eso es todo lo que hago en verano".

Se espera que Williams presente importantes mejoras a finales de año, en torno al Gran Premio de Azerbaiyán.

La F1 se reanudará tras el parón veraniego en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.