Sainz admite que no disfrutó como debía el podio en Mónaco

Carlos Sainz disputará este fin de semana, en el GP de Azerbaiyán, su sexta carrera como piloto de Ferrari, justo después de su primer podio con la Scuderia en Mónaco. El español es séptimo en el Mundial, a solo dos puntos de su compañero de equipo, pero reconoce que, aun así, le ha costado disfrutar del segundo puesto en Montecarlo.

Lo primero que se le preguntó a Sainz en la rueda de prensa de este jueves en Azerbaiyán fue cómo fue el recibimiento tras convertirse en el 58º piloto de la historia que ha conseguido subirse al podio con Ferrari.

"Ha sido bueno, quiero decir que puedes ver en las caras de todos y en los ánimos de todos que fue una buena inyección para todos, no solo por el podio. En general, la velocidad que tuvimos ese fin de semana fue bastante motivante", respondió el español.

"Ya sabes, Mónaco es un circuito con mucha carga aerodinámica, necesitas agarre mecánico, necesitas un buen equilibrio. Y ver que fuimos uno de los mejores, si no los mejores en eso, fue definitivamente alentador y se puede sentir en la atmósfera en el equipo, y es positivo verlo".

No obstante, el español insistió en ese cabreo que aseguro tener durante todo el fin de semana de Mónaco debido a que se sintió capaz de lograr su primera pole position el sábado antes de que un accidente de su compañero, Charles Leclerc, le dejase con la miel en los labios.

"Al principio, sobre todo el domingo, no me sentí muy animado. No pude disfrutar tanto como debería haberlo hecho. Todavía estaba bastante enfadado por lo del sábado y seguía lamentando... no poder estar en la primera fila, al menos, de esa clasificación, debido a lo que pasó y a las circunstancias", aseguró este jueves el madrileño.

"Así que el domingo, seguía sintiendo que el segundo puesto no era suficiente para el ritmo que teníamos ese fin de semana, pero fue un poco de alivio, al menos, el conseguir el podio para dar al equipo un buen resultado. Y luego, a medida que los días comenzaron a pasar, empecé a reflexionar un poco más sobre ello y empecé a estar un poco más orgulloso, un poco más feliz del fin de semana en general".

En cuanto a qué espera de este fin de semana en Bakú, Sainz dejó claro que es un circuito "completamente diferente", a pesar de ser también urbano, y no cree que vayan a estar donde estuvieron en Mónaco.

"Es una carrera urbana, pero tiene unas características completamente diferentes. Quiero decir que Bakú es muy complicado. Tienes todas estas... esta recta tan larga, creo que pasamos dos kilómetros a fondo. Sabemos que sigue siendo un punto débil para nosotros la velocidad máxima y la aceleración, así que sabemos que eso nos va a poner inmediatamente un poco en la cuerda floja de cara al fin de semana", reconoció.

"Pero al mismo tiempo, si conseguimos que el coche funcione bien en las curvas lentas, como hicimos en Mónaco, podemos ser decentemente competitivos. Nada parecido a lo de Mónaco –porque eso creo que fue un poco fuera de lo común, un caso especial–, pero aun así vamos a tratar de conseguir algunos buenos puntos este fin de semana y seguir mejorando como equipo".

Información adicional de Oleg Karpov

Las primeras fotos de la F1 en Bakú

Daniel Ricciardo, McLaren 1 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Detalle del alerón trasero del Red Bull Racing RB16B 2 / 17 Foto de: Giorgio Piola Detalle del difusor del Mercedes W12 3 / 17 Foto de: Giorgio Piola Detalle de los frenos del McLaren MCL35M 4 / 17 Foto de: Giorgio Piola Esteban Ocon, Alpine 5 / 17 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine y Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 17 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Aston Martin AMR21 7 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los comisarios en una foto de grupo en Bakú 8 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 9 / 17 Foto de: FIA Pool Mick Schumacher, Haas F1 10 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 11 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 12 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 13 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 14 / 17 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 15 / 17 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 16 / 17 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 17 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images