Sainz mueve el mercado y las dudas de Schumacher, Pérez y Alonso

Pronto se confirmará una de las piezas más importantes del mercado de conductores de 2022. Las negociaciones entre Ferrari y Carlos Sainz para la renovación que sancionará la continuidad de la relación entre el español y la Scuderia, han llegado a su fin.

Todavía faltan algunos detalles, pero en abril debería hacerse oficial el acuerdo confirmando a Sainz en Maranello para las dos próximas temporadas.

Carlos Sainz y Charles Leclerc celebran el doblete de Ferrari en Bahréin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari apuesta por la estabilidad y lo hace sobre la base de los comentarios muy positivos de la pista (el año pasado y en esta primera parte de la temporada) y del trabajo realizado por Carlos en el box, un contexto en el que ha encontrado inmediatamente una excelente compenetración. Sainz estará así en la misma posición que Leclerc con un contrato que expira a finales de 2024.

¿Y el destino de Mick Schumacher?

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari mira al futuro, y en los próximos dos años asegura una alineación sólida de pilotos. Un paso adelante hacia la planificación del trabajo a largo plazo, una buena noticia para todos, con una excepción: Mick Schumacher.

No es ningún misterio que el alemán ambicionaba pilotar junto a Leclerc, pero de momento su escasa experiencia y resultados en la Fórmula 1 (obviamente debido al poco competitivo Haas de 2021) no se ajustan a lo que se le exige a un piloto para subirse a un Ferrari, sobre todo si los planes son apuntar a los objetivos más altos.

Equipos punteros: la tendencia es invertir

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Después de años en los que los equipos punteros sucumbieron a la tentación de poner en el coche a pilotos con mucho talento pero sin experiencia, en las últimas temporadas se ha producido un cambio de tendencia. George Russell tuvo que pasar tres años en Williams antes de saltar a Mercedes y las puertas de Pierre Gasly en Red Bull siguen cerradas.

En los campeonatos con calendarios cada vez más largos, la regularidad se ha convertido en algo crucial para la clasificación final, y los equipos se han adaptado en consecuencia.

Ya hay 10 pilotos confirmados

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Con la confirmación de Sainz se eleva a diez el número de pilotos seguros para el inicio de la próxima temporada, y aunque el Mundial de 2022 no ha hecho más que empezar, el mercado ya está en pleno apogeo. El mayor interés está en el futuro de Fernando Alonso y Sergio Pérez, pero en ambos casos es poco probable que se sepa algo antes del verano.

Checo Pérez puede contar con la excelente relación establecida con Max Verstappen y con un buen feeling general con el equipo, y a su favor también juega el estancamiento de la academia de Red Bull que, tras el propio Max, no ha propuesto más jóvenes con números demoledores capaces de convencer a Helmut Marko de que vale la pena apostar por ellos.

En el caso de Alonso, las posibilidades de renovación parecen estar exclusivamente ligadas a los grandes resultados, la única variable que podría motivar al bicampeón a un último baile y a Alpine a no ceder a la tentación de poner a Oscar Piastri en el coche.

Sebastián y sus dudas en Aston

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El escenario de Alonso es similar al de Sebastian Vettel, que tiene poca intención de continuar su aventura en la Fórmula 1 a menos que Aston Martin sea capaz de crecer de forma significativa.

El desastroso debut en Sakhir, un fin de semana en el que el equipo británico fue el peor de su historia, no es una ayuda en la dirección correcta, el equipo espera ser competitivo en la pista rápidamente, pero por el momento no parece una tarea fácil, y para Seb el aplazamiento del inicio de la temporada hasta Melbourne no sabrá como una oportunidad perdida.