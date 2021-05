Sainz quedó frustrado en España porque había coche para ser quinto

El domingo de Carlos Sainz en el Gran Premio de España de Fórmula 1 fue un auténtico ejercicio de paciencia y solidez de principio a fin.

El español, que salió sexto, se vio bloqueado en los primeros metros antes de la curva 1 por el Alpine de Esteban Ocon, lo que aprovecharon Daniel Ricciardo y Sergio Pérez para superarle. A punto estuvo el madrileño de Ferrari de perder posición también con un Alonso que intentó tirarse por el interior en la curva 1.

Sainz era octavo tras la primera vuelta pero, aunque no perdió contacto con Ocon y en la vuelta 15 entró en zona de DRS, no logró acercarse lo suficiente.

Así, Ferrari decidió buscar el undercut en la vuelta 23. Sainz montó los medios y volvió a pista 13º, por detrás de un Giovinazzi que había parado inicialmente cuando entró el Safety Car en un fail total de Alfa Romeo. Cuando Ocon paró en la vuelta siguiente, Sainz ganó la séptima posición virtual, aunque aún tenía a Raikkonen por delante, el único que aún no había parado.

El #55 se deshizo del finlandés en la vuelta 31 y empezó a tratar de cazar al Red Bull de Pérez, sexto, que no lograba superar a Ricciardo. El mexicano se fue largo en la curva 3 en la vuelta 35 y Sainz se pegó a un segundo de él. Pero el Red Bull tenía más ritmo y volvió a separarse, superando a Ricciardo en la vuelta 47.

El Ferrari y el McLaren pararon a montar blandos en la vuelta 47 y volvieron por detrás de Ocon y Norris. El británico dejó pasar a Ricciardo en la vuelta 50 en un intento por ralentizar a un Sainz que estaba pegado. Pero el de Ferrari se le pegó en la recta y le superó por fuera en la curva 1 después de un movimiento de última hora del inglés que le valió una bandera negra y blanca por comportamiento peligroso.

Aunque el español se deshizo de Ocon y redujo la distancia con Ricciardo, no logró tener opciones de superarle y tuvo que conformarse con el séptimo lugar.

"Hemos tenido que luchar después de una salida que no fue la mejor. No estoy contento con la carrera porque había coche para más que un 7º. Íbamos mucho más rápido que el McLaren y que el Alpine, pero, como hemos visto en el pasado, si sales mal, te quedas detrás de coches mas lentos, degradas el neumático y no puedes pasar. Y más con nuestra velocidad punta, que no es la mejor. Sigue costando. Tenemos que analizarlo para ver qué podríamos haber hecho diferente en la primera vuelta", comentó Sainz en DAZN F1 tras la carrera.

"No muy satisfecho, para ser sincero. Hoy el coche fue mejor que el resultado, creo que por primera vez este año fuimos claramente el coche más rápido de mitad de tabla, pero tuve una muy mala primera vuelta. Todo empezó cuando me vi encerrado en la curva 1 y no pude ir a ningún lado. Pero hicimos una buena estrategia, unos buenos pitstops y logramos acabar 71, pero me siento que perdimos unos cuentos puntos hoy".

Cuando se le preguntó por esa estrategia a dos paradas que no parecía ser la primera opción para los pilotos del top 10, Sainz explicó cómo cambiaron de elección tras las primeras vueltas.

"Nosotros hemos sido de los primeros en ver que era a dos paradas, sobre todo porque estábamos fuera de posición y sabíamos que la mayoría iba a intentar ir a una porque iban conduciendo para cuidar el neumático. En cuanto lo he notado, he dejado caer en la radio de ir a dos paradas y eso nos ha permitido pasar a Ocon y luego intentar atacar a Ricciardo", explicó.

"Sabíamos que parando en la 25 o así todavía podías igual ir a una, por eso hemos montado el medio, pero he visto que atacando lo que tenía que atacar para adelantar, era demasiado. Ha sido una carrera curiosa estratégicamente y creo que lo hemos hecho bastante bien. En ese sentido hemos mejorado respecto a Portimao y lo que ha fallado ha sido esa primera vuelta que nos ha sacado de posición y no hemos podido hacer más".

"Creía que todos íbamos a ir a una, luego he intentado pasar a Ocon al abrir DRS y ahí les he dado un abrasón a las ruedas y me he dado cuenta de que ir a una no iba a ser posible, que es lo que tiene ir en tráfico. Les he pasado esa información al equipo y que se me estaban degradando las ruedas. En ese sentido creo que hemos estado muy bien con la estrategia, lo que ha fallado ha sido esta luchado por el octavo, en lugar de por cuarto o quinto, que es lo que tocaba".

Sainz considera, además, que aún quedan cosas por mejorar en Ferrari tras las primeras cuatro carreras y cree que fueron los mejores en curvas detrás de Red Bull y Mercedes.

"He ido un poco frustrado, porque veía que tenía tanto o más ritmo que los demás y ver que en la curva 14-15 Ricciardo me sacaba mucho por aceleración era frustrante. Veía que el coche tenía ritmo hoy que yo también, pero que las posiciones en la salida me han costado muchos puntos hoy", insistió.

"Fuimos el mejor coche en curva detrás de Mercedes y Red Bull, lo cual es buena señal. Si llego a haber hecho una Q3 mejor ayer y una salida mejor, habríamos acabado cuarto o quinto sin problema. De ahi al frustración, pero hay que seguir trabajando".

Las mejores fotos de Carlos Sainz en el GP de España 2021 de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 1 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 4 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los monoplaza alineados de Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521, en Parc Ferme 7 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Parafina en el monoplaza de Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 25 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 26 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 27 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 28 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 29 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 30 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 31 / 40 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 32 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 33 / 40 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 34 / 40 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 35 / 40 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 36 / 40 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari 37 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 38 / 40 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz, Ferrari SF21 39 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 40 / 40 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images