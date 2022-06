El reclamo de Sainz y Ferrari a la FIA tras el GP de Mónaco

El sábado, Carlos Sainz frenó y perjudicó a Lance Stroll al final de una de sus vueltas y fue llamado a declarar ante los comisarios. El piloto español recibió una multa de 25.000 euros, que pagó el equipo, además de llevarse su tercera reprimenda de la temporada.

Si bien Sainz aceptó su error y pidió disculpas a Stroll, el domingo por la noche se sintió frustrado por la inconsistencia de los comisarios a la hora de castigar acciones similares durante la carrera.

En su vuelta de salida de boxes, el #55 perdió el liderato y posiblemente su primera victoria en la F1 después de que el piloto de Williams, Nicholas Latifi, no obedeciese las banderas azules durante prácticamente media vuelta, sumado a muchos otros incidentes en las estrechas calles del principado.

Ese tiempo clave que perdió detrás del canadiense le permitió a Sergio Pérez, de Red Bull, superarle y arrebatarle la primera posición, que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

El compañero de equipo de Sainz, Charles Leclerc, también se vio perjudicado por el tráfico durante una fase importante de la carrera, ya que el otro coche de Williams, el de Alex Albon, también le obstaculizó en su vuelta de salida de boxes con neumáticos de seco, mientras que el piloto monegasco todavía tenía montados los intermedios.

Albon explicó que estaba convencido de que podía ser más rápido debido a la diferencia de ritmo entre los intermedios y las gomas de seco, pero después de una vuelta entera frenando al piloto monegasco, se dejó pasar en Santa Devota.

Carlos Sainz explicó tras la carrera que no podía entender cómo ninguno de los pilotos de Williams había sido investigado por sus acciones, mientras que él fue sancionado por una infracción menos relevante en la tercera sesión de entrenamientos libres.

"No puedo contar las veces que me frenaron en Mónaco este fin de semana, tanto siendo peligroso como sin serlo", dijo el madrileño. "Lo que no entiendo es por qué nosotros tuvimos que pagar 25.000 euros como equipo por una obstrucción".

Sainz fue multado por obstaculizar a Stroll en Mónaco Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Acepté la culpa y me disculpé con Lance, pero no entiendo por qué no se investigaron otros casos y por qué no se multó a otros pilotos por hacer exactamente lo mismo".

"Nosotros fuimos perjudicados y no se tomó ninguna acción. Así que en ese sentido es donde queremos más claridad y más consistencia, es tan simple como eso".

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, afirmó que la multa a Sainz no fue correcta, ya que sintió que frenar a Stroll en ese momento no era peligroso y que el equipo hizo todo lo posible por evitarlo en las concurridas calles de Mónaco.

"Sabemos que la situación del tráfico en Mónaco siempre es muy complicada", añadió Binotto. "Hicimos todo lo que pudimos, creemos que la obstaculización que hizo no fue peligrosa".

"No estamos contentos con la multa, creemos que no fue la elección correcta, porque creemos que equipo y piloto hicimos todo lo posible para evitarlo en ese momento y no hacer nada malo", repitió el director de la escudería de Maranello para finalizar.