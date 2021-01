Sainz: Ferrari no es un equipo que devore a sus pilotos

Sainz cambiará de McLaren a Ferrari para reemplazar a Sebastian Vettel de cara a la temporada 2021 de la máxima categoría.

Vettel tuvo un fuerte comienzo en Ferrari en 2015, pero a medida que el equipo pasó por varios cambios y su competitividad comenzó a decaer, el cuatro veces campeón del mundo comenzó a tener problemas en su rendimiento.

La llegada de Charles Leclerc en 2019 complicó aún más las cosas para Vettel, ya que las grandes actuaciones del monegasco fueron quitándole fuerza a Vettel dentro del equipo italiano.

Ferrari firmó a Sainz para tomar el lugar del alemán en 2021 después de dos temporadas muy valoradas con el resurgimiento de McLaren, que culminó con dos podios en el GP de Brasil de 2019 y el GP de Italia de 2020.

Sainz no cree que la salida de Vettel de Maranello sea una señal de advertencia.

"Ferrari no es un equipo que come y devora a sus pilotos", dijo Sainz. "Si ves la carrera de Vettel... ¿qué piloto no hubiera querido pasar cinco años en Ferrari como lo ha hecho?"

"Lo más largo que he estado en un equipo son dos años, así que si Ferrari es un equipo que devora a los pilotos, ¿qué son Renault, Toro Rosso y todos los demás?"

"Alonso también pasó cinco años en Ferrari. Eso no parece un equipo que devora pilotos, sino ciclos".

"Por supuesto que quiero tener un ciclo en Ferrari, crear un ambiente similar (a McLaren) allí. Ya tengo experiencia en la creación de un equipo de trabajo, y espero tener un equipo igual, similar o mejor que el que tuve en McLaren. Voy a hacer todo lo posible para tenerlo".

Sainz elogió a McLaren por hacer de él un piloto mejor y más consistente en general, lo que se reflejó en que terminara sexto en el campeonato de pilotos en sus dos temporadas con la escudería de Woking.

"Un equipo como McLaren me ha permitido obtener la mejor versión de mí mismo como piloto", agregó Sainz.

"Soy una versión mejorada de lo que era en Toro Rosso y Renault. He mejorado en las carreras, en las salidas, en las clasificaciones, pero no sé dónde estoy mejor ahora. Ha sido una progresión continua y probablemente más avanzada de lo que pensaba".

"En McLaren me he sentido más cómodo que en otros lugares, y esa estabilidad de un contrato de dos años me ha permitido mejorar como piloto y adaptarme más al coche, obtener más rendimiento. Estoy muy feliz y muy agradecido por estos dos años".

