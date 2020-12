Sainz: voy a Ferrari en igualdad de condiciones

Carlos Sainz ya ejerce como piloto de Ferrari a todos los efectos. El pasado viernes pudo estar en Maranello, conociendo su nueva fábrica y a sus nuevos ingenieros y aunque asegura que no pudo aprovecharlo todo lo que quería, ya comenzó a ser consciente de lo que supone estar en el equipo del histórico Cavallino Rampante.

Así lo explicó este lunes en un evento con Estrella Galicia, donde repasó la temporada 2020, habló de esa jornada en Italia y de lo que espera para el futuro a corto plazo.

Sobre su primer día de rojo, explicó: "El que llevaba era un mono a medida, oficial, aunque aún sin sponsors, por temas de contrato. Ahí te ves y te das cuenta de que esto está pasando de verdad".

Además, reveló un curioso detalle: "Ya me hice el asiento y, como anécdota, no me llevé el casco y me tuve que poner el de Marc Gené. Es una anécdota muy curiosa, que en mi primer día en Ferrari usé el casco de Gené, que generosamente me prestó. Luego cuando vi las fotos en redes sociales, me vi de rojo, y me impresionó bastante. Fue un día especial que no voy a olvidar nunca".

Cuando le preguntaron si ya tenía respuestas de qué había ido mal en Ferrari este año, declaró: "El viernes conocí la fábrica, y a muchos departamentos del equipo. Pero aún no he podido entrar en detalles de por qué han pasado las cosas así en este 2020. En enero y febrero, cuando pase más tiempo en Italia, entraré de lleno en los detalles y empezaré a investigar y a echar una mano para revertir la situación lo antes posible y empezar a ir hacia arriba".

"Creo que Ferrari a mediados de año consiguió cambiar la tendencia y acabaron el año mejor de lo que empezaron, así que espero que siga esa tendencia y yo ayudarlos".

Ese mismo viernes, el director de Ferrari, Mattia Binotto, aseguró que no darán prioridad a ninguno de sus pilotos, y que ambos parten con las mismas armas. A Sainz le pidieron que reaccionara a esas declaraciones, y contestó: "Yo ya lo sabía. En mi contrato no pone nada de segundo piloto, y sé que voy a Ferrari en igualdad de condiciones con mi compañero de equipo y estoy ahí para competir y dar lo mejor para cada equipo".

"En McLaren siempre hemos puesto al equipo por delante del piloto, y yo cuando salgo a pista intento batir a cualquiera, sea mi compañero o no".

Precisamente sobre Charles Leclerc también le preguntaron, tras una genial relación de dos años con el siempre alegre Lando Norris: "Con Charles siempre que he podido hablar con él en el circuito, el domingo antes de la carrera, he intentado investigar cómo le ha ido el sábado, aunque he tenido poco tiempo para hablar con él. Tengo muy buena relación con Charles desde que llegó a la F1 y nos vamos a llevar bien".

"Es más serio que Lando, claro, pero es que eso no es difícil, cualquiera lo es, yo también soy más serio y más callado que Lando. Pero creo que con Charles también nos lo vamos a pasar muy bien".

El mencionado Binotto dejó dos declaraciones un poco ambiguas sobre el futuro del madrileño. Charles Leclerc tiene contrato hasta 2024, y Sainz hasta finales de 2022. El italiano dijo que el objetivo es, en el futuro, que la relación con Carlos sea más duradera, a lo que el #55 respondió: "Me parece bien que Binotto diga que el objetivo es ir más allá de dos años. Yo vengo a Ferrari sin fecha de caducidad, a hacerlo lo mejor posible y crear un ciclo".

Pero, a su vez, Binotto dijo que en 2023 veía indicios de que Mick Schumacher fuera piloto Ferrari: "No lo había oído y no me preocupa. En F1 predecir lo que va a pasar dentro de dos años es imposible, y no es mi asunto ni me preocupa. Es más una pregunta para Mattia. Mejor hablar en la pista".

Sainz tiene claro cuál es el objetivo cuando alguien se convierte en piloto Ferrari, aunque también se muestra consciente de la dificultad: "Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar. La palabra 'Ferrari' y la palabra 'ganar' van muy unidas. Mi sueño siempre fue ganar con Ferrari, lo cual no significa que no vaya a ser complicado. Queda un camino largo y quedan muchas mejoras que hacer para estar en posición de ganar. Ese es el objetivo último y lo que vamos a intentar hacer desde ya".

Por último, Carlos aseguró que no va a cambiar su manera de ser por convertirse en piloto de la escudería más laureada de la historia, y cree que ese es uno de los secretos de su éxito desde que llegó a la F1: "Ser piloto Ferrari tiene su importancia, pero mi objetivo es seguir siendo el mismo, para mí eso es clave, porque ha sido parte de mi propio progreso. Y no hay nada que me asuste de no poder seguir siendo el mismo".

"Por ser piloto de Ferrari no tengo que cambiar mi personalidad, y mi objetivo va a ser seguir siendo el mismo, seguir haciendo las cosas como hasta ahora, y ya está. No creo que haya nada que me impida seguir siendo lo que soy".