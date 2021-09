Sainz: Ya estamos pensando en la temporada 2022

Sainz se estrenará este fin de semana como piloto de Ferrari en Monza durante el Gran Premio de Italia. Una sensación especial para quien sabe lo que es vestir los colores de ese traje, que permite ser venerado como pocos deportistas en el mundo.

Sin embargo, para Ferrari será un fin de semana difícil, donde tendrá que defenderse y deberá hacerlo en una pista que ofrece espacio para los adelantamientos, a diferencia de lo que vimos en Zandvoort.

Sin embargo, Sainz no se rinde de entrada. Su objetivo es intentar subir al podio, para celebrarlo con los aficionados de Ferrari que acudirán en masa a ver las hazañas de sus ídolos. Una tarea difícil, pero en la F1 –como hemos visto varias veces esta temporada– todo puede pasar.

"Ganar, siempre se intenta hacerlo. Subir al podio de Monza como piloto de Ferrari sería precioso. No sé...", dijo Carlos Sainz a Sky Sports Italia.

El madrileño ya subió al podio el año pasado como piloto de McLaren, cuando ya había fichado por Ferrari. Tras un duelo increíble en las últimas vueltas con Pierre Gasly, el AlphaTauri ganó por unas centésimas. La decepción de Sainz aún resuena, al igual que su convicción de que, con una vuelta más, las cosas podrían haber sido diferentes.

Ahora, en un año de transición como 2021, la Scuderia deberá sufrir en una pista de motor, en un momento en el que todos los equipos –incluido Ferrari– ya están pensando en los monoplazas que llegarán con el cambio de reglamento de la próxima temporada.

"Sinceramente, todos estamos pensando más en el año que viene. Sabemos que el coche actual es el que es y no hay desarrollo. Será un fin de semana difícil para nosotros, especialmente porque Monza no es la pista en la que nuestro coche se adapta mejor. No es Mónaco, por ejemplo. Pero lo intentaremos", concluyó Sainz.