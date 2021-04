Sainz: será emotiva mi primera vez en Ferrari en Italia

Carlos Sainz marcará otro hito en su trayectoria como piloto de Ferrari: disputar su primera carrera en suelo italiano vestido de rosso.

El piloto madrileño llega al GP de Emilia Romagna, en el circuito de Imola, tras un notable estreno con los de Maranello en el GP de Bahrein que dio inicio a la temporada 2021 de la Fórmula 1.

Sainz logró exprimir su SF21 en la Q1 y la Q2, pero pequeños errores le dejaron octavo en la Q3 definitiva. Aun así, supo ir imponiendo su ritmo tras una tímida arrancada el domingo en Sakhir y logró cruzar la meta en la misma posición, tras varias batallas con los Aston Martin y Fernando Alonso.

Este fin de semana, Sainz disputará su primera carrera en F1 en Italia con Ferrari, pero los tifosi no estarán presentes en las gradas debido a la pandemia.

Cuando en la rueda de prensa de la FIA de este jueves se le preguntó si aun así sería especial para él, contestó: "Sin duda, claro. El primer gran premio en Italia para un piloto de Ferrari siempre es especial, emotivo. Desgraciadamente la situación con la pandemia no nos permite contar con nuestros tifosi aquí este fin de semana".

"Sin duda, les echaremos de menos y echaremos de menos esa emoción extra que dan al ser un piloto de Ferrari. Pero el circuito y el entorno ya es especial. Ya el año pasado sentí en Monza esa conexión especial, cuando aún estaba con McLaren y los aficionados sabían que correría en Ferrari esta temporada. Será un fin de semana emotivo".

Sainz tiene claro que después de dos semanas de descanso tras la primera cita del año mantiene su análisis de su primera carrera como piloto de Ferrari.

"Parece que hace que han pasado años desde que corrimos en Bahrein, y solo han sido dos semanas. Mi conclusión no cambia, en realidad. Fue un fin de semana positivo en general para mí, pude estar en el ritmo del coche y apretar desde el comienzo", apuntó.

"Probablemente, el haber tenido los test allí ayudó en varias áreas y procedimientos. Creo que en Imola será algo más complicado, porque es un circuito que exige mucha confianza con el coche. Pero estoy muy sorprendido y contento de cómo exprimí su rendimiento y cómo me adapté a él. No fue mi fin de semana perfecto, ya que cometí un error en la Q3 y no pude salir entre los mejores, pero estas son las típicas cosas que deberían ir mejorando con el paso de las carreras. Pero la velocidad del coche estuvo ahí y eso me hace estar contento y confiado para el resto del año".

El piloto español también aseguró que ha analizado profundamente los datos del primer fin de semana del año para averiguar por qué Charles Leclerc logró batirle en Q3 por casi seis décimas y tuvo mejor ritmo en carrera.

"Aprendes después de cada fin de semana y haces tus análisis profundos para tratar de entender las diferencias en el estilo de pilotaje, en cómo usas el volante, cómo colocas el coche en cada curva, cómo cambias de marcha... Y sin duda que he aprendido bastante de Charles y de investigar cómo logró hacer esas vueltas buenas de clasificación", admitió.

"Pero debo decir que estuve muy, muy sorprendido y contento de ver lo rápido que pude ser en Q1 y Q2 y de saber que tenía una buena vuelta en la manga que desgraciadamente no logré sacar en la Q3 tras varios errores. Aún tengo mucho que aprender, hay muchas carreras por delante, muchos errores por cometer y de los que aprender. Pero creo que en Bahrein fue un inicio prometedor y espero mantener esa tendencia".

Las primeras fotos del GP de Emilia Romagna de la F1 2021

