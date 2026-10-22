Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Carlos Sainz pone en duda que la F1 2026 pueda terminar en Medio Oriente: "es difícil estar convencido"

Carlos Sainz considera que es "prematuro" garantizar que la Fórmula 1 pueda terminar su temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi.

Filip Cleeren

Publicado: 22 oct 2026, 19:34

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Carlos Sainz admitió que es "difícil" estar convencido por los responsables de la Fórmula 1 de que las rondas finales en Qatar y Abu Dhabi puedan disputarse según lo previsto pese al conflicto en curso en Medio Oriente.

Tanto la dirección de la F1 como el organismo rector, la FIA, han mantenido la postura de que las dos rondas finales de 2026 en Qatar y Abu Dhabi, programadas de forma consecutiva a finales de noviembre y el primer fin de semana de diciembre, pueden disputarse según lo previsto.

Sin una resolución a la vista para el conflicto en curso entre Estados Unidos y su aliado Israel, e Irán, y con nuevos ataques contra Arabia Saudita por parte de los rebeldes hutíes, la situación en Medio Oriente sigue siendo extremadamente volátil.

El panorama también probablemente estará influido por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos del 3 de noviembre, con varios medios informando que Estados Unidos e Israel preparan nuevos ataques contra Irán después de ellas.

La F1 ha estado trabajando en un plan de contingencia con un final de temporada alternativo en Imola, el fin de semana de la carrera prevista en Abu Dhabi, pero todas las señales desde los responsables de la categoría indican que están muy decididos a seguir adelante con la doble cita en Medio Oriente en base a la información actual y las garantías que han recibido de las distintas partes interesadas.

Pero Sainz, quien actúa como director de la asociación de pilotos de F1, la GPDA, considera que es "difícil" y "prematuro" imaginar un cierre en la región en base al ciclo actual de noticias.

Photo by: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"Parecen muy convencidos de que va a seguir adelante", dijo Sainz el jueves antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin. "Creo que, de mi lado personal, y no hablando como GPDA, es muy difícil estar convencido ahora mismo porque todavía están pasando muchas cosas en Medio Oriente.

"Y también obviamente hay una elección que va a ocurrir en Estados Unidos y cosas que van a pasar en el lado político del mundo que podrían afectar el próximo mes y medio de manera muy repentina. Así que creo que es relativamente prematuro estar tan convencidos".

Pero Sainz también consideró que los pilotos tienen poca opción más que confiar en lo que decidan los ejecutivos de la categoría, ya que cuentan con más información sobre lo que ocurre sobre el terreno.

"Tal como están las cosas, iríamos a Qatar y Abu Dhabi y si la FIA y la Fórmula 1 deciden que sigue siendo seguro y un buen escenario, creo que nosotros, como pilotos, tenemos que aceptar lo que digan", agregó el español.

"No es que tengamos tanta información interna como la que tienen ellos, así que tenemos que seguir su liderazgo y confiar en su toma de decisiones.

"Pero solo tal como están las cosas, creo que el mundo puede cambiar mucho en el próximo mes y medio. Así que tenemos que ser [reactivos] a lo que ocurra y no simplemente ir porque queremos ir ahora mismo".

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