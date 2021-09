Sainz: Veremos si el domingo podemos meternos a la pelea en Monza

El sábado de Carlos Sainz en el GP de Italia 2021 de Fórmula 1 no comenzó con buen pie. El madrileño estrelló su Ferrari contra las protecciones exteriores de la Variante Ascari en la segunda sesión de libres del fin de semana, antes de la carrera clasificatoria al sprint.

Esto dio una carga de trabajo extra sus mecánicos y le restó algo de confianza, como él mismo reconoció esta tarde, de cara al sprint en Monza.

No obstante, estos lograron tener a punto el monoplaza, después de cambiarle casi toda la parte delantera y Sainz pudo tomar la salida en la séptima posición de la parrilla. Pero en los primeros compases perdió la plaza ante su compañero, Charles Leclerc, en el segundo vértice de la primera chicane.

A partir de ahí, aunque intentó atacar por el exterior de la primera Variante al monegasco, la activación del Safety Car por el accidente de Pierre Gasly unos metros antes hizo que tuviera que mantenerse detrás de Leclerc.

El resto de las 18 vueltas al sprint vieron cómo ambos Ferrari se asentaban en tierra de nadie y dieron una primera pista de lo que les puede esperar el domingo.

"Estoy bien, gracias, ha sido un golpe duro el de esta mañana, pero me he podio recuperar bien. El coche, gracias a Dios, no ha sido para tanto, no estaba muy dañado, que era mi preocupación y hemos podido salir a la clasificación al sprint con un gran trabajo de los mecánicos", comentó, de inicio, en los micrófonos de DAZN F1.

"No he salido muy allá y luego en la curva 1 creo que hubo un toque con Gasly y todos los que íbamos por fuera nos hemos visto en el atasco de él un poco y todos los que iban por dentro nos han pasado. A partir de ahí, intentar recuperar poco a poco sensaciones con el coche, porque después del golpe de esta mañana, la verdad es que la confianza no era muy alta, sobre todo en la curva 8, donde me sacaba casi todo Charles. Me lo he querido tomar con calma para ir cogiendo confianza de cara a mañana".

Sainz tiene claro que están en la posición que merecen en un circuito, pese a ser el de casa, donde su SF21 no saca su mejor versión y que en la carrera del domingo no debería cambiar en exceso.

"Es una buena posición, ya veis que no tenemos demasiado ritmo, todos los que van por delante van más rápido y los que van por detrás van quizás un pelín más lentos; quizás esta es nuestra posición. Mañana intentaremos hacer una buena salida, a ver si nos podemos meter en la pelea y acabar entre los seis o cinco primeros", concluyó.

