Sainz sobre su remontada en Estiria: teníamos ritmo de sobra

Carlos Sainz completó un domingo para enmarcar y, aunque no se llevó el reconocimiento al Piloto del día, se lo mereció con creces. El piloto español de Ferrari completó una remontada trabajada y peleada en lo estratégico para acariciar un top 5 que por momentos estuvo al alcance.

En la salida, el español se vio encajonado en los primeros metros y no pudo ganar ninguna posición, perdiendo el 12º puesto con el McLaren de Ricciardo. Pero el pinchazo de Pierre Gasly tras su toque con Charles Leclerc camino de la curva 3 le hizo ganar una posición. Y la parada de su compañero de equipo al final de la primera vuelta para cambiar el alerón delantero y montar el duro, le colocó 11º.

Tras una batalla rueda a rueda con Sebastian Vettel (que salía 14º) en las primeras vueltas, Sainz superó al McLaren de Ricciardo antes de cumplirse el 10º giro para entrar en el top 10, después de que el australiano tuviera problemas momentáneos de potencia.

A partir de ahí, el madrileño se enganchó al grupo que conformaban del 7º (Alonso) al 15º (Giovinazzi), donde los coches rodaban en menos de un segundo entre cada uno de ellos.

Al comenzar el baile en boxes en la vuelta 25, Sainz y Ferrari apostaron por alargar su primera parada, exprimiendo la vida de los medios (amarillos) y llegó a colocarse quinto cuando Lando Norris paró al final de la vuelta 31.

Cuando Sainz finalmente paró al final de la vuelta 43 para montar el duro, volvió séptimo, justo delante del Alpine de Alonso, pero detrás de Stroll. El madrileño se pegó al Aston Martin de inmediato y le superó en la recta de la curva 3 a la 4 de manera valiente y aprovechándose de los neumáticos más usados del canadiense.

En ese momento comenzó su caza a Lando Norris, que cerraba el top 5 y que estaba a 12,5 segundos. Pero Sainz se encontró con Lewis Hamilton, que rodaba más lento, conservando sus neumáticos duros, y no pudo ir más allá, a pesar de desdoblares de Hamilton en la vuelta 65 (de las 71 totales).

“Muy, muy contento. Ha sido un muy buen día hoy. Logramos alargar el primer relevo con los medios y hacer el overcut a casi toda la parte media de la parrilla con muy buen ritmo. Luego, un escenario muy extraño, porque tenía los duros nuevos e iba cazando a Lando, pero me encontré detrás de Lewis y dudé durante 5-10 vueltas. Me di cuenta de que él estaba sufriendo y que yo era mucho más rápido. Pero cuando me desdoblé ya era muy tarde para pillar a Lando. Hubiese sido divertido cazarle y luchar con él en las últimas vueltas", resumió Sainz su domingo en los micrófonos de Sky F1.

"Fue un poco frustrante porque el trabajo duro era lograr el overcut sobe el resto de mitad de tabla. Aun así es una gran mejora. El coche en cuanto a ritmo de carrera fue el mejor de mitad de parrilla y fue un día muy positivo para el equipo".

En DAZN F1, Sainz profundizó en cómo esas vueltas detrás del Mercedes de Hamilton condicionaron su final de carrera.

“Lo intentamos, intentamos alcanzar a Lando. Desdoblarse es un punto muy critico de una carrera. Ritmo teníamos de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detrás de Hamilton, que no sabía si pasarle destrozando el neumático delantero, me han costado el poder atacarle al final. Una pena porque hoy teníamos ritmo para haber remontado del 12º al quinto", reconoció.

Y Sainz se mostró optimista con la mejora de Ferrari, después del desastre del GP de Francia con los neumáticos delanteros, aunque dejó claro que aún no tienen todas las respuestas y soluciones.

"El ritmo de carrera está, hemos visto que en un circuito así las ruedas delanteras no sufren, aunque detrás de Hamilton la verdad es que sí he sufrido con ellas. Pero una vez tuvimos aire limpio, íbamos igual de rápido que Pérez, creo, con el Red Bull. Así que hoy ritmo había de sobra y estoy contento con ello", añadió.

"Por ahora, cuanto más duras sean las ruedas, mejor para nosotros. Pero encontraremos respuestas a lo que pasó en Paul Ricard; hoy no tuvimos ningún problema con las ruedas y logramos hacer la carrera como queríamos".

Información adicional de Haydn Cobb

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Estiria 2021 de F1

