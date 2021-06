Sainz con un problema a resolver tras Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán 2021 de F1 no fue el más fácil para Carlos Sainz, que se tuvo que conformar con la octava plaza en la locura del final.

Salía quinto en las calles de Bakú, pero se vio arrinconado en el exterior de la curva 1 por un Sergio Pérez que lo dio todo en los primeros metros y le hizo caer al sexto lugar. Luego bloqueó en la curva 3, levantando una importante humareda, pero mantuvo posición ante un Alonso que se le acercó durante la primera vuelta.

Después de parar en la vuelta 10 para montar duros, se fue largo en la curva del castillo tras bloquear neumáticos y perdió varias posiciones, cayendo al 15º puesto, por detrás de Giovinazzi.

Acabó pasando al italiano y luego a Alonso, y cuando el Safety Car entró tras el reventón del Aston Martin de Lance Stroll, ganó una posición más para colocarse 11º. En la resalida, el madrileño se colocó 9º, tras superar a Ricciardo y a Bottas, y luego pasaría a ser octavo con el drama de Verstappen.

En las dos vueltas finales, se vio sorprendido por Fernando Alonso, pero ganó la plaza que Hamilton dejó libre tras su error para acabar octavo.

"Creo que no he tenido un buen día", admitió desde el principio a DAZN F1. "Desde la primera salida, el feeling con el coche no era el mismo que el resto del fin de semana y cada vez que tenía el neumático un poco frío, ya fuese en la salida, después del pitstop, o en la última salida, el feeling no era el mejor".

Sainz se refirió a su primer bloqueo en la vuelta 1 y al que le hizo perder opciones después con su salida de pista: "Al menos eso me da algo en lo que centrarme y en lo que intentar mejorar, porque definitivamente me ha costado la carrera ese error en la curva 8, bloqueando las ruedas".

"El caso es que siempre que tenía el neumático frío, tendía a bloquear mucho las ruedas delanteras y perdía mucha confianza. Fue una mala carrera, un mal día. El ritmo en sí no era malo, cuando lograba coger un poco el ritmo he intentado remontar todo lo que he podido, pero ha habido tres o cuatro puntos durante la carrera que me han costado el día".

Sainz dice que al menos tiene claro dónde tiene que mejorar con el Ferrari SF21: "Es uno de los únicos puntos débiles que tengo ahora mismo con el coche, ese feeling con el neumático delantero y con el freno cuando el neumático está un poco frío, eso me está costando alguna posición en la salida y resalida. Me está costando bloquear neumáticos y dejarlos planos para el resto del stint".

Aun así, respecto al mayor error, no quiso excusas y se autoculpó: "De todas formas he debido perder un pelín la concentración en la curva 8, porque ha sido un error demasiado grande como para ser el feeling del neumático. Es lo que hay, no todos los días son fiesta, y hay que saber aceptarlo y saber mejorar para la siguiente".

La Fórmula 1 deja atrás el circuito de Bakú y llega a un triplete de carreras en Paul Ricard y (dos) en el Red Bull Ring.

"Si hay un circuito donde es difícil calentar el neumático delantero y donde hay que tener buenas sensaciones en la frenada es este. Y hoy no lo he tenido, claramente. Y en cuanto puse el duro, iba un poco perdido, bloqueando constantemente el neumático delantero, me faltaba confianza", añadió.

"Cuando haga un poco más de calor en circuitos más normales no será tanto un problema. Y, si lo es, hay que intentar mejorarlo, porque está claro que, como habéis visto hoy, el proceso de adaptación no está completado, sigue habiendo cosillas que hay que mejorar. Y a seguir con ello", concluyó Sainz.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Azerbaiyán 2021 de Fórmula 1

