Sainz: Cualquiera gana con un Mercedes, pero no contra Lewis Hamilton

Uno de los debates de la semana lo generó Max Verstappen, que dijo que el 90% de los pilotos de la F1 actual ganarían con el Mercedes. Pronto en redes sociales surgieron conversaciones sobre si eso era cierto y, en caso de serlo, a qué pilotos habría excluido el holandés.

A Carlos Sainz se le preguntó por ello este jueves en un encuentro con medios españoles, y el madrileño quiso matizar la respuesta. "Es una pregunta que tiene trampa. Estoy de acuerdo con Max en que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes, haría la mitad de las poles con un Mercedes", comenzó.

"Pero también te digo que si a esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en Mercedes, el 90% no batiría a Hamilton en el Mercedes. Como compañeros, con ese coche, muy poca gente conseguiría batir a Hamilton durante una temporada de 20 carreras. Si quitas a Hamilton de la ecuación, cualquiera de los pilotos de la F1 actual ganaría con el Mercedes. Eso describe mucho lo que pasa con la F1 actual, pero también que Hamilton aunque tenga el mejor coche, es uno de los mejores o el mejor desde hace mucho tiempo".

Cuando le pidieron señalar qué ve especial en Hamilton, el piloto que ya este domingo puede ganar su séptimo título, Sainz respondió: "Por supuesto que hay detalles en los que te fijas. Yo me fijo mucho en cómo rinde Hamilton bajo presión, es decir, cómo en Q3 siempre consigue hacer todos los sectores bien y llevarse la pole, aunque sea por un margen pequeño contra Bottas. En Austria en lluvia le sacó un segundo y medio a su compañero, tiene cosas que no se las ves hacer a todo el mundo".

Sin embargo, cree que la comparación es imposible si no compartes el mismo equipo y el mismo monoplaza con otro piloto: "Pero para dar más detalles tendría que ser compañero de Hamilton. Sin serlo, sin llevar el mismo coche, es imposible para un piloto saber cómo de bueno es realmente otro".

"A mí Hamilton me parece uno de los mejores pilotos de la historia, y eso lo sé sin haber sido su compañero. Siempre digo que de compañero de equipo me gustaría tener a los mejores, me genera mucha curiosidad saber cómo debía ser tener a Senna de compañero, o a Schumacher, aprender de ellos, saber lo que hacen para ser tan buenos. Pero sin ser compañero de alguien es difícil saber de qué es capaz con un coche".

Centrándose en la actualidad, el #55 también repasó la noticia de que la F1 tendrá solo tres días de test de pretemporada (probablemente en Bahrein): "Como podéis comprender, un día y medio para preparar una temporada sin conocer el coche... es prácticamente imposible llegar preparado a la primera carrera. Eso hará mi primera mitad de temporada en Ferrari muy complicada, como para Fernando, Ricciardo y otros pilotos que cambian de equipo. No entiendo por qué son solo tres días, a un día y medio por piloto, y no estoy a favor de ello, sobre todo porque luego no hay test durante la temporada. Veremos qué pasa".

Y respecto a otra noticia reciente, la del calendario 2021 con número récord de carreras (23), Sainz admitió que preferiría menos eventos: "Me gustaría un calendario más corto, más exclusivo, de 18 o 20 carreras, e ir más tiempo a las ciudades, activar las ciudades, estar más tiempo con los fans, asegurarse de que damos a la ciudad un buen espectáculo y la oportunidad de conocer bien de cerca la Fórmula 1".

"No es que esté en contra de 23 carreras, solo tengo una opinión diferente, pero como yo no soy el jefe, cada uno tiene derecho a tener su opinión. Estoy seguro de que la gente de la F1, si ponen 23 carreras, es por una razón específica, estoy seguro de que lo tienen estudiado y no critico, solo doy mi opinión".

