Carlos Sainz ha adelantado una colección de productos oficiales de cara a su carrera en casa, el tan esperado Gran Premio de España en Madrid.

Ahora que la Fórmula 1 se prepara para salir a las calles de la capital española por primera vez en septiembre, el piloto Williams está avivando la expectación entre su público local. A través de las redes sociales, Sainz ha aclarado la confusión en torno a sus recientes y enigmáticas publicaciones sobre su marca, Fifty Five.

"Estoy viendo muchas preguntas —no sabemos qué es esto, qué va a pasar—, pero hoy es el día", dijo Sainz en una actualización mientras leía y respondía a los comentarios de los aficionados. "Les voy a dar algunas pistas. “A estas alturas, no solo está claro que todo es completamente confuso, sino que estoy intrigado al 100 %”. Eso es exactamente lo que intentábamos hacer: dejar que quedara claramente confuso.

"He pasado de la equipación de ciclismo a los productos promocionales, de ahí a la ropa y a la fotografía, y vuelvo a no saber nada. Esa es la clave. Les estamos haciendo dar toda una vuelta completa para ver qué se avecina.

"Sí, hay ciclismo. Sí, hay fotografía. Sí, hay ropa. Sí, hay productos promocionales y sí, hay muchas otras cosas".

El lanzamiento de la línea de merchandising está vinculado al próximo Gran Premio de España. "Voy a aprovechar mi Gran Premio de casa para asegurarme de lanzar mi primera colección de merchandising", confirmó el piloto de 31 años . "Creo que Madrid es muy especial, y tenía que ser allí donde lanzara algo así por primera vez".

Según la página web oficial de Carlos Sainz, el piloto español ha desvelado distintos elementos de su marca. Team Fifty 5 se ha creado para su comunidad de seguidores. "Reúne las actividades para los seguidores y el merchandising en un mismo espacio", confirma la página web.

Además de Team Fifty 5, existe Fifty Five, que es una "marca de estilo de vida premium".

"Es algo en lo que llevaba tiempo pensando. Quería crear algo que resultara personal: mi propio gusto, mi propia perspectiva, al margen de las carreras", explicó Sainz en una nota publicada en la web.

"Pero también quería algo para los aficionados, un espacio y unos productos que les llegaran directamente. Con esto, creo que podemos ofrecer algo a cada tipo de aficionado, de la forma que más sentido tenga para ellos".

Entre los productos que ya figuran en la lista se incluyen un póster de Miami en blanco y negro de edición limitada y firmado, un maillot de ciclismo "Fifty Five x " de la marca Gobik, un póster de Miami en blanco y negro con visera, firmado y numerado, y minicascos del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026.