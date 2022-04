Sainz: "Estuvo muy apretado con Pérez, pero las normas son las normas"

Sainz no pudo acercarse al mejor tiempo de Sergio Pérez en la clasificación y tuvo que salir desde la tercera posición en el Gran Premio de Arabia Saudí, con el claro objetivo de intentar remontar y soñando con su primera victoria, la cual finalmente no llegó.

El piloto español de Ferrari hizo una buena salida, pero se quedó arrinconado por su compañero de equipo, Charles Leclerc, en la primera curva y eso le hizo perder la trazada ideal, dejando la puerta abierta a un Max Verstappen que llegaba por detrás con el cuchillo entre los dientes y que le relegó al cuarto puesto.

Cuando empezaba a quedarse en tierra de nadie, la aparición de un coche de seguridad tras un accidente de Nicholas Latifi le dio la oportunidad a Sainz de ganar una posición, en perjuicio de un "Checo" Pérez que pasó del primer al cuarto puesto en solo una vuelta.

Durante el resto de la carrera, el español se defendió del piloto mexicano y finalmente consiguió cruzar la bandera a cuadros en tercera posición, logrando su segundo podio de la temporada y el tercero consecutivo en la Fórmula 1.

Nada más finalizar el gran premio y pese a conseguir un resultado peor en comparación con el de la primera carrera en Sakhir, Sainz aseguró que las sensaciones habían sido mucho mejores y dijo que había notado un paso adelante que es prometedor de cara al resto de la temporada.

"Esta carrera supone un progreso y un paso adelante respecto a Bahréin, porque hoy me sentía un poco más cómodo con el coche, he podido apretar un poco más y sé perfectamente en qué curvas me está faltando algo, pero lo hemos identificado y a la que trabajemos un poco en ello, creo que me voy a acercar".

"En estas primeras carreras es importante no perder demasiados puntos mientras no me sienta cómodo y creo que lo estoy haciendo bien. Hacer dos podios con un coche con el que no estoy yendo como el año pasado y no estoy cómodo, creo que es importante, a la que tenga el coche un poco más a mi gusto y aprenda a conducirlo un poco mejor, estos puntos van a servir para el campeonato", añadió.

El piloto español también quiso destacar la maniobra de Leclerc en la salida que le impidió ganar una o dos posiciones y ponerse en cabeza de carrera tras una gran salida.

"Ha sido una carrera complicada, he salido bien pero me ha cerrado un poco Charles [Leclerc] y no he podido adelantar habiendo salido un poco mejor que ellos, pero bueno, a partir de ahí he sufrido un poco con los medios y luego con los duros iba un poco mejor".

El tercer puesto se decidió por centímetros, concretamente los que separaron a Pérez y Sainz cuando el español salía de boxes y ambos cruzaban la línea del Safety Car.

Pese a que el mexicano ganó la posición en ese momento, tuvo que devolverle el tercer puesto al piloto de Ferrari en el reinicio, ya que era Sainz el que había salido unos centímetros por delante tal y como se demostró en las repeticiones de la televisión.

"Ha estado muy ajustado con 'Checo' (Pérez), creo que ha tenido mala suerte con el coche de seguridad, pero las normas son las normas y creo que yo estaba por delante de él al pasar por la línea del Safety Car".

"De ahí en adelante era cuestión de asegurar ese tercer puesto, porque los Red Bull eran muy rápidos, estaban volando y nos estaban presionando", concluyó.