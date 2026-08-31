Sainz: Los cambios en el rendimiento de los pilotos podrían deberse a la era de reglas de la F1

Carlos Sainz ha teorizado que los niveles de competitividad de los pilotos de Fórmula 1 y sus fluctuaciones de rendimiento han estado dictados por los cambios reglamentarios.

La F1 afrontó para este año pasado la mayor revisión de sus reglas, con cambios tanto en el chasis como en el motor, que alejaron las carreras de gran premio de los coches de efecto suelo para llevarlas hacia la aerodinámica activa y un equilibrio 50/50 entre la potencia de combustión interna y la eléctrica.

Los cambios plantearon un desafío totalmente nuevo a los pilotos, que tuvieron que adaptarse tanto a características de coche diferentes como a la gestión de unidades de potencia enormemente distintas de las de la era anterior de monoplazas, utilizados entre 2022 y 2025.

Sainz considera que esa transición ha provocado la sacudida en la competitividad de los pilotos vista en 2026.

"Empecemos por una cosa: ha sido impresionante ver cuánto ha cambiado el equilibrio de rendimiento entre compañeros de equipo. No solo entre Antonelli y Russell, sino también entre Hamilton y Leclerc, y con Verstappen no siendo tan dominante sobre Hadjar", dijo Sainz en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Creo que es una lección para todos. Hemos tenido la confirmación de que, cuando cambia el concepto fundamental de un coche, el panorama competitivo también puede cambiar.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Es algo en lo que siempre he creído: un coche puede adaptarse extremadamente bien a ti o puede estar muy lejos de lo que idealmente querrías, pero tarde o temprano tienes que adaptarte. Puede llevar algo de tiempo, pero al final tienes que encontrar la manera.

"Siempre he pensado que muchos resultados en Fórmula 1 también se han visto favorecidos por la combinación de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Durante muchos años, he creído que hay coches que simplemente encajan con tu estilo de conducción desde las primeras vueltas."

Sainz desarrolló su idea al admitir que los coches de efecto suelo nunca se adaptaron a su estilo de conducción preferido y que tuvo que aprender a adaptarse para extraer de ellos el mejor rendimiento.

"Ocurrió cuando llegaron las reglas de efecto suelo. A partir de 2022, durante cuatro años, nunca pude conducir con mi estilo natural", explicó.

"Me adapté y aun así logré conseguir algunos buenos resultados, pero sigo convencido de que el Carlos que pilotó durante la era del efecto suelo no era el mismo Carlos que condujo los coches de 2021, 2020 o 2019.

"No estoy diciendo que fuera lento con los coches de efecto suelo. Creo que tuve algunas carreras muy buenas durante ese periodo, tanto con Ferrari como con Williams, pero siempre tuve que adaptarme a algo que no me resultaba tan natural.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, pasa a un despistado Carlos Sainz, Ferrari F1-75. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Tuve que trabajar más en ello, y creo que fue lo mismo para otros pilotos también."

El ganador de cuatro grandes premios también consideró que cambiar de equipo tiene un impacto similar, pero no era necesariamente una desventaja a la hora de aprender a adaptarse a un coche o una escudería nuevos frente a un compañero de equipo que ya está asentado.

"En el test final de la temporada en Abu Dhabi [diciembre de 2018], me subí a su coche de [McLaren] por primera vez e inmediatamente sentí que se conducía de una manera que estaba exactamente en línea con lo que me gustaba", dijo Sainz.

"Creo que durante mis dos años con McLaren visteis la mejor versión de mí, aunque también me gustaba mucho el Toro Rosso. El Renault me gustó un poco menos, mientras que el Ferrari de 2021 me gustó de inmediato y siempre rendí muy bien en ese coche.

"Luego, con la llegada de las reglas de efecto suelo, las cosas se volvieron más difíciles, pero este año he empezado a disfrutar más de la conducción otra vez.

"Al final, no creo que un equipo pueda diseñar un coche específicamente en torno a tu estilo de conducción. A veces simplemente se da una combinación afortunada, y cuando eso ocurre te sientes imbatible. Tienes la sensación de que es tu coche."