Sainz apunta al podio tras calificación del GP de Estiria

El piloto español de McLaren, que se coló en el top 10 en los libres 1 y en el top 5 en los libres 2, volvió a lucirse todavía más en la sesión de clasificación del GP de Estiria de Fórmula 1 2020.

En un Red Bull Ring empapado por la lluvia, donde la Q1 se retrasó más de media hora por el fuerte aguacero que estaba cayendo, Sainz brilló con luz propia desde el comienzo.

El madrileño se coló 4º de la Q1, en la que todos rodaron con neumáticos de lluvia extrema (azules), por detrás de Hamilton, Verstappen y su compañero, Norris. En la Q2, fue tres décimas más lento y cayó al 7º lugar, pasando a La Ronda final sin problemas.

Pero en la Q3, cuando peores condiciones había, Sainz sacó un extra de su MCL35 y tiró de manos y agallas para colocarse tercero con una vuelta final de infarto. Solo Hamilton y Verstappen pudieron batirle, con monoplazas muy superiores al McLaren.

"Estoy muy contento de haber hecho dos fines de semana consecutivos y ser tercero por primera vez en mi carrera deportiva en F1, en segunda fila, lo cual es realmente increíble, sobre todo porque esta clasificación probablemente sea la más complicada que he hecho como piloto de F1. Y lograr esa última vuelta tan buena...", reconoció el español tras bajarse del coche.

"Había muchísimo aquaplaning, era de locos en las rectas, mantenías tu pie a fondo, derrapando en recta... fue algo que disfruté y Lewis y Max también. Ha sido realmente exigente ir en un F1 al final de la Q3 con tanta agua encharcada, con aquaplaning, sin ver nada, manteniendo el pedal a fondo, confiando que habría agarre y sacando una vuelta rápida arriesgando todo. Estoy muy contento, fue muy estresante, pero con ganas de mañana para aprovechar mi mejor posición de salida en F1".

"Sobre todo estar también con los que yo considero los dos mejores pilotos de la parrilla en mojado y estar compartiendo rueda de prensa con ellos me alegra. Ha sido un muy buen día".

Sobre sus opciones para el domingo, Sainz se muestra precavido, dado el ritmo de Ferrari y Racing Point en carrera y la presencia de Bottas y Albon por detrás.

"Mañana, el ritmo de carrera ha sido mejor de lo que pensamos después de Barcelona, así que tenemos cierta confianza de cara al domingo, pero, al mismo tiempo, vimos, de nuevo, dónde estamos en comparación con Ferrari o Racing Point... Realmente no sé dónde empezarán ellos, pero estoy seguro de que Alex y Valtteri vendrán por detrás y serán unas primeras vueltas complicadas, así que espero poder asentarme en mi lugar", reconoció.

"Salimos en una muy buena posición. El primer dilema será ver con qué neumático empezamos, que no lo tengo todavía claro. Luego en carera... en una carrera normal Bottas y Albon deberían pasarnos y si cometen errores, ser el mejor del resto para pescar ese podio".

Además, Sainz quiso alabar el trabajo de su ingeniero, Tom Stallard, en una sesión en la que los pilotos fueron casi literalmente a ciegas en todo momento.

"Estuve hablando con Tom, mi ingeniero, antes de la sesión y le dije que iba a ser una de las más estresantes del año. Una clasificación en mojado es la más complicada para un ingeniero de carrera y creo que hizo un trabajo enorme", aseguró.

"Estamos completamente a ciegas en el coche, ya que no podemos ver nada delante, ni detrás, ni siquiera sabemos quién está apretando y quién no, y no quieres molestar a nadie, pero también quieres mantener tu posición en pista. Ellos son nuestros ojos en estas condiciones".

