Sainz y Albon admiten que es poco probable que Williams cumpla los objetivos para 2026

Los Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, han ofrecido su valoración de la dura temporada 2026 de Fórmula 1 que ha vivido hasta ahora la escudería de Grove, revelando que, aunque hay un plan de recuperación en marcha, es poco probable que el equipo alcance sus objetivos en la segunda mitad del año.

En el podcast "Team Torque" de Williams, antes del parón de verano, Albon y Sainz reflexionaron sobre una primera mitad de temporada llena de retos. La nueva oleada de normativas ha supuesto un duro golpe de realidad para Williams, que ha tenido dificultades para repetir el rendimiento que mostró durante 2025.

"Aunque esta primera mitad ha sido tan dura como todo el mundo ha podido ver, creo que ahora estamos haciendo un buen trabajo", explicó Sainz. "Las últimas dos o tres semanas han sido mejores para el equipo. Creo que el parón de verano nos vendrá bien".

El piloto español confirmó que se están manteniendo conversaciones constructivas tanto sobre el monoplaza de este año como sobre el del próximo.

"Ha habido algunas ideas buenas e interesantes sobre el coche de este año y el del año que viene, y me siento un poco más optimista", añadió Sainz. "No digo que en la segunda mitad de la temporada vayamos a estar al nivel que queremos. Está claro que no lo estaremos. Pero al menos hay ideas y un proceso de reflexión entre bastidores".

Haciéndose eco de los sentimientos de su compañero de equipo, Albon subrayó que Williams está totalmente centrada en garantizar que las dificultades que ha encontrado esta temporada no se repitan en el futuro.

Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Al menos hay un plan de acción claro. Hay un plan en marcha", afirmó Albon. "Incluso la semana previa: para nosotros es un parón de tres semanas, pero para el equipo son dos, porque hay una semana de trabajo después de Hungría. Hay mucho trabajo y se recopilan muchos datos antes del parón".

Añadió: "Creo que para la semana de la carrera de Zandvoort tendremos muchos datos nuevos, cosas nuevas de las que hablar y nuevos temas de debate sobre el coche de este año. Hay una intensidad real, una concentración real para asegurarnos de que no volvamos a repetir lo de este año".

De cara al parón de verano, Williams ocupa el noveno puesto en la clasificación de constructores con 11 puntos.