Sainz califica de "absoluto desastre" su Q3 en Melbourne

Después de dos primeras grandes premios en los que Carlos Sainz no terminó de sentirse cómodo al volante del F1-75, tras los primeros entrenamientos libres del GP de Australia el español dejó muy buenas sensaciones y parecía que por fin este fin de semana podría cambiar su situación.

Sin embargo, una vez llegado a la Q3 con uno de los monoplazas favoritos para hacerse con la pole, la primera de su carrera deportiva en la Fórmula 1, todo lo que podía salir mal salió mal para el piloto madrileño.

Pese a que su compañero Charles Leclerc se llevó la pole, Sainz ni tan siquiera consiguió registrar un crono realmente competitivo. En su primer intento, una bandera roja provocada por un accidente de Alonso arruinó su vuelta a pocos metros de cruzar la meta, mientras que en la que finalmente tenía que ser la vuelta decisiva, un problema un su monoplaza no le permitió salir a pista cuando deseaban y perjudicó gravemente su última salida.

Nada más bajarse del coche y tras ver que mañana tendrá que salir desde la novena posición de la parrilla, el piloto español de Ferrari se mostró realmente enfadado y frustrado con todos los acontecimientos que habían perjudicado su actuación en la última ronda de la clasificación.

"Hemos tenido una Q3 que ha sido un absoluto desastre. Primero con la bandera roja que no nos ha permitido completar la vuelta al principio de la sesión, que de haber valido ya hubiese sido un buen tiempo para ponernos ahí delante, pero nos ha salido la bandera roja justo cuando iba a pasar por línea de meta".

"Luego con el segundo juego de neumáticos, el coche no arrancaba, teníamos todo preparado para hacer una vuelta de preparación y luego tirar, pero el coche por el motivo que fuese no arrancaba, no hemos podido reaccionar lo suficientemente rápido, hemos salido a pista tarde, he tenido que hacer la vuelta con el neumático frío y por eso estamos tan atrás".

"Hay que analizarlo, pero la verdad es que ha sido una Q3 que sobre todo ha sido un desastre", añadió Carlos Sainz.

En referencia a la carrera, en la que se verá obligado a remontar para minimizar daños, el madrileño recordó que la eliminación del última zona DRS de Albert Park también jugará en su contra.

"Nos han quitado la cuarta zona de DRS, por lo que adelantar será mucho más complicado, además este fin de semana parece que todos los coches estamos un poco más cerca, los Red Bull y los Ferrari no tienen esa ventaja que quizás sí teníamos la última vez".

"Va ser un día complicado mañana, pero intentaré remontar todo lo que pueda", concluyó Sainz.