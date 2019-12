El de 2019 fue un Sainz que "nunca había habido antes en F1"

Madrid (España).- El 2019 de Carlos Sainz ha sido un año para enmarcar, donde ha logrado su primer podio, ha sido el mejor del resto por delante de dos pilotos Red Bull y ha liderado McLaren para lograr el cuarto puesto del mundial de constructores.

Las miradas del paddock se han girado hacia el piloto español en su quinto año en Fórmula 1 y ya será complicado que se den la vuelta. En su tradicional evento de final de temporada en Madrid, Sainz ha subrayado que su 2019 ha superado las expectativas que él mismo y el equipo tenían en pretemporada.

"Esperaba un buen año, siempre soy optimista, soy positivo y esperaba que fuese un buen año para mí, para McLaren. Era mi quinto año en F1 y ya sabéis que tengo mucho cariño a ese número y no me ha fallado una vez más. Muy contento y quizás ha superado las expectativas mías y del equipo, pero también estoy seguro de que se puede seguir mejorando", apuntó en el tradicional evento de fin de temporada con Estrella Galicia 0,0.

"Seguro que algo ha influido la experiencia. No vamos a mentir. Es un Carlos que nunca había habido antes en F1 porque hasta ahora mis tres primeros años en Toro Rosso eran con contratos año a año, te ibas peleando por ver quién subía a Red Bull, quién seguía en Toro Rosso. Aunque fueron muy buenos para mí, no tenía esa estabilidad, ese proyecto de medio plazo que tengo ahora con McLaren que me motiva muchísimo como piloto. Me encanta desarrollar coches, ponerlos a punto a mi gusto y la primera ocasión que he tenido con McLaren me está yendo muy bien. Es una situación nueva y que tenía ganas de tener porque sabía que se iba a dar bien".

El arranque de año no fue tan fluido como se podía esperar y Sainz se quedó sin sumar en las primeras tres carreras, a pesar, recuerda él, de que la velocidad estaba ahí y de que en el equipo confiaban en que los resultados llegarían.

"Bakú fue uno de los puntos de inflexión de la temporada sobre todo porque las tres primeras carreras fui muy rápido tanto en Bahréin como en Australia y China me sentía bien con el coche, que estaba a gusto dentro del equipo, que habíamos hecho un buen trabajo en pretemporada pero el resultado no terminaba de llegar. Luego a partir de ahí no hubo quién nos parase, con Mónaco, Barcelona, varios 5º en la segunda mitad del año", rememora.

"Pero fue un momento duro porque sabia que ese estaban haciendo las cosas bien pero no tenia cómo demostrárselo a todo el mundo. Yo confiaba. El apoyo de todo el equipo fue clave y ayudó mucho a mantenerte ese punto más calmado, para no recuperar de una lo que has perdido en las carreras anteriores y ayudó a que llegasen el resto de resultados".

"Estamos en mitad de un sueño cumplido y por cumplir. Con el podio se ha cumplido un paso muy grande en mi carrera, que era hacer un podio. La gente se olvida, porque piensa que con 100 carreras ya tocaba, pero con la F1 actual, con tres equipos ocupando 6 posiciones en carrera y casi doblando al resto, que llegase este podio en una carrera que salía último, en una carrera en seco, que sí que pasaron muchas cosas, pero que llegase es algo especial y que nadie garantizaba que fuese a llegar pronto".

A pesar de su gran resultado final y de ese podio inesperado, Sainz es consciente de que ha habido momentos en la temporada a mejorar, como los tres ceros de principios de año y de principios de la segunda mitad de la temporada.

"Creo que quitando esos siete ceros que ha habido muchas veces por causas ajenas, intentar tener menos ceros en el casillero. Ha habido tres consecutivos a principio de año y a principio de la segunda mitad, y muchos puntos perdidos como Monza, Spa… se podría haber llegado fácil a los 100 puntos y hay que asegurarse que el año que viene tengamos menos traspiés de estos".

Sobre un 2020 en el que la normativa se mantiene estable antes de la gran revolución de 2021, Sainz asegura que no espera milagros, pero que quiere seguir la tendencia.

"No hay objetivos exactos y lo que quiero ver es seguir la progresión que llevamos, que hemos visto en 2019, y que se transmita a 2020 y que siga, que recortemos mas tiempo a los equipos de delante y luego ya vendrá 2021, 2022, que aún no sabemos qué pasará, como una oportunidad. Es un año para seguir la tendencia, para seguir mejorando", afirma.

