Fórmula 1 GP de Singapur

¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?

Red Bull dio un gran paso adelante desde Bakú, aunque Verstappen y el jefe del equipo, Laurent Mekies, destacan que la extensión de la asociación se basa principalmente en la confianza a más largo plazo

Ronald Vording

Publicado: 17 oct 2026, 10:18

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Aunque Max Verstappen todavía contemplaba seriamente en Monza la posibilidad de terminar esta temporada de Fórmula 1 sin ganar una sola carrera, ahora las cosas se ven considerablemente diferentes.

Verstappen estuvo notablemente cerca de la victoria en Bakú antes de imponerse finalmente en las carreras posteriores en Malasia y Singapur.

Marca un enorme contraste con el inicio de este año, cuando Red Bull era un distante cuarto en el orden competitivo y por momentos incluso se encontró peleando con Haas y Alpine.

Como era de esperar, eso volvió a generar muchas especulaciones sobre el futuro de Verstappen, aunque reveló en Zandvoort que, en realidad, había estado mucho más cerca de un retiro anticipado de la F1 que de cambiar de equipo.

Antes de la carrera de casa de Verstappen, finalmente surgió la noticia: el acuerdo ya a largo plazo del neerlandés con Red Bull había sido renegociado y ampliado por otros dos años.

Ahora que la escudería con sede en Milton Keynes ha dado un enorme paso adelante y vuelve a pelear por victorias, surge la pregunta de si él ya sabía algo más cuando firmó.

En otras palabras, ¿Verstappen ya sabía que Red Bull volvería a ser competitivo con su siguiente paquete de mejoras?

"No, en realidad no, fue más hablar sobre el futuro y, por supuesto, sobre las ideas de cómo el equipo está avanzando", respondió Verstappen. "Y me gustaron esas ideas. Tampoco es que realmente tuvieran que convencerme ni nada por el estilo, es simplemente la charla general que tienes con el equipo.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

"Y para mí ha sido realmente agradable trabajar con este equipo. Naturalmente, sí, con el progreso que hemos tenido, es un lindo bonus, porque pelear adelante es mucho más satisfactorio, por supuesto".

Verstappen también añadió que la mejora de Bakú no se trata solo de rendimiento puro. Quizás incluso más importante que las ganancias netas en carga y tiempo de vuelta es el hecho de que el RB22 volvió a ser considerablemente más predecible.

Y eso es precisamente lo que permite que el piloto al volante pueda volver a marcar más la diferencia, al menos en la medida en que las limitaciones del reglamento actual de unidades de potencia se lo permiten.

"Lo grande que cambió con nuestro auto es que simplemente se volvió mucho más predecible y equilibrado, cuando al inicio del año muchas veces no sabía qué iba a pasar al entrar en una curva", explicó Verstappen. "En aquel momento, pasaban muchas cosas extrañas con el auto.

"Por eso nunca podías realmente llevarlo al límite, porque no sabías dónde estaba el límite, o de repente el límite se había movido. Ese [cambio] lo hizo mucho mejor en los últimos fines de semana de carrera, simplemente al saber un poco más dónde está el límite y tener un balance más predecible".

El jefe de equipo Laurent Mekies también descartó la sugerencia de que Red Bull ya hubiera anticipado el enorme progreso en Bakú y hubiera podido utilizarlo para convencer a Verstappen de firmar.

"La respuesta corta es no. No estábamos esperando una mejora mágica que se suponía que nos iba a llevar al rendimiento", aclaró el francés.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Sabíamos que teníamos mejoras por venir y también sabíamos que Bakú sería la última de este año. Era continuar la tendencia del desarrollo del auto y, como dije antes, en ese momento en realidad sentíamos que probablemente nos costaría cerrar esas últimas tres décimas.

"Así que ciertamente no fue un argumento para convencer [a Max] en el momento de las conversaciones".

Mekies subrayó que la extensión del contrato de Verstappen se basó, en cambio, en el largo plazo y en su confianza en que Red Bull puede seguir proporcionándole maquinaria competitiva en el futuro.

En ese sentido, la mejora de Bakú no se utilizó tanto para convencerlo, sino que internamente se ve más como un ejemplo de lo que es posible cuando todas las piezas del rompecabezas encajan.

"Creo que, de manera más global, sabíamos que la dinámica era muy fuerte en el equipo de Pierre [Wache] y en el equipo de Ben [Hodgkinson], en términos de lo que sentíamos que todavía era el potencial del paquete del auto, tanto del lado del chasis como del lado de la unidad de potencia", continuó Mekies.

"Y sí, este es el tipo de conversación que tuvimos con Max. No se trata del paquete de Bakú ni de ningún otro paquete, sino de los factores subyacentes y de dónde sentíamos que estaban las oportunidades a largo plazo. Pero no, nada específicamente sobre el paquete de Bakú".

En cuanto a esas oportunidades a largo plazo, tanto Mekies como Verstappen siguen subrayando que la situación actual todavía no es lo suficientemente buena. Red Bull aún no está allí y todavía necesita abordar varias debilidades de fondo.

Con el chasis actual y las limitaciones del techo presupuestario, eso ya no será posible en 2026, por lo que Verstappen ha enfatizado repetidamente que harán falta más cambios para el auto de 2027 si Red Bull quiere competir de manera consistente en la punta otra vez.

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