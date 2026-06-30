El "perfeccionista" Russell tiene una ventaja psicológica sobre Antonelli, dice su exjefa

El Gran Premio de Austria de 2026 fue una de esas carreras en las que cualquiera de los que terminaron segundo o tercero podría haber ganado, pero el piloto victorioso – George Russell de Mercedes – fue quien mejor resistió la presión en el momento crucial.

Sigue por detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli, el líder del campeonato, pero subió al segundo puesto de las posiciones y redujo la diferencia en un día en el que Antonelli dejó que una primera curva mal gestionada se convirtiera en un primer stint desordenado, claramente todavía afectado por un error en la clasificación que lo llevó a abortar una vuelta que lo habría colocado en la primera fila.

La capacidad de Russell para ejecutar bajo presión e identificar cualquier cosa que pueda darle una ventaja sobre sus rivales son habilidades que le permitirán remontar esa diferencia con su compañero de equipo, según su exjefa de equipo Claire Williams.

"Por mi experiencia con George, creo que es perfectamente capaz de ganar esa batalla psicológica cuando se trata de intentar ganar un campeonato del mundo, compitiendo por ello contra tu compañero de equipo, que invariablemente va a ser el competidor o rival más duro que tengas, porque estás con el mismo material", dijo a un grupo selecto de medios, incluido Motorsport.com.

"En lo que es bueno – George es bastante consciente de sí mismo – es que estará sentado ahí pensando todos y cada uno de los días: '¿Qué necesito hacer para superar a mi compañero de equipo? ¿Cómo puedo ganar esa batalla?'

"Invariablemente, en esos campeonatos, en los que los compañeros de equipo compiten entre sí – de forma similar a cuando Lewis [Hamilton] y Nico [Rosberg] se enfrentaban y Nico se lo llevó – es la batalla psicológica la que gana la guerra. Y creo que George, porque quizá tiene una capa de madurez sobre Kimi en esta etapa, simplemente por pura experiencia, creo que ahí es donde ganará la pelea."

Claire Williams asumió la gestión diaria del equipo Williams cuando su padre, Frank, dio un paso al costado en 2013. Photo by: Getty Images

Russell era un junior de Mercedes cuando fue colocado en el equipo Williams – entonces todavía propiedad de la familia Williams y dirigido por ella – después de ganar el campeonato en su temporada de debut en F2 en 2018. Aunque el acuerdo permitió al equipo, con problemas de liquidez, acceder a motores Mercedes con descuento, el dinero siguió escaseando y el coche de 2019 no fue competitivo.

La pandemia del año siguiente empujó a Williams hacia la bancarrota y el equipo solo se salvó gracias a la venta a los nuevos propietarios Dorilton Capital. Mientras tanto, Russell permaneció en la parte trasera de la parrilla cuando Mercedes y Hamilton ganaban dos campeonatos del mundo más.

Aunque Russell siguió codiciando un asiento en Mercedes, este no llegó hasta finales de 2021, cuando el equipo decidió prescindir de Valtteri Bottas como compañero de equipo de Hamilton. Desafortunadamente para Russell, su ascenso al equipo oficial coincidió con un cambio en el reglamento técnico al que Mercedes no consiguió adaptarse en absoluto.

Russell en el Williams FW43 en Bahréin en 2020. Una semana después estaba en un Mercedes como sustituto del enfermo Lewis Hamilton. Photo by: Getty Images

"Siempre que George estaba en Williams y quería salir de su contrato, y simplemente veía a Mercedes allí ganándolo todo, mi argumento siempre fue claro. Estos años pueden ser duros y puede que ahora mismo seas infeliz, pero te vendrán muy bien y te proporcionarán una plataforma realmente sólida y una capa de resiliencia a la que quizá necesites recurrir en tus siguientes años en la F1.

"Él simplemente se lo toma muy en serio. Y no estoy segura, no sé si necesariamente se puede sobreanalizar, porque en la F1 hay muchísimas cosas que necesitan análisis. Creo que George simplemente es meticuloso, y es perfeccionista.

"Eso solo puede ser una ventaja en la posición en la que se encuentra este año.

"Solía contar una historia de cuando hacía karting con su padre cuando era muy joven. La gente solía apodarlo 'Abuelo' porque simplemente se comportaba de una manera extraordinariamente madura para su edad.

"Y creo que ese nivel de madurez le otorgó ese nivel de perfeccionismo. Así es George, ¿no? Tiene que hacerlo todo lo mejor que pueda."