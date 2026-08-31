Russell "tiene que ganar" en Italia para mantener vivas sus esperanzas por el campeonato

El piloto Mercedes George Russell debe conseguir la victoria en el próximo Gran Premio de Italia para mantener vivas sus aspiraciones al título, según el expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer.

En el podcast "F1 Nation", Palmer analizó la situación en la lucha por el título tras un dramático Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort. Lando Norris, de McLaren, logró una contundente victoria en los Países Bajos por delante del dúo de Mercedes formado por Kimi Antonelli y Russell.

Antonelli sufrirá una penalización por cambio de motor en su carrera de casa, lo que dará a Russell la oportunidad de recortar distancias con su compañero de equipo en la clasificación.

"Podría ganar porque, por la forma en que ha estado pilotando, creo que Mercedes sigue siendo el claro favorito para Monza", dijo Palmer sobre Antonelli. "Pero si nos fijamos en las remontadas victoriosas de Max, la mayoría han sido contra Checo, ¿no? Que estaba mucho más lejos del ritmo de Max que George lo está del de Kimi. Y George estuvo mejor en Zandvoort.

"Sé que aún no ha conseguido hacer una carrera completa. Tuvo dos primeras vueltas malas que le dejaron rezagado. Y su ritmo de carrera tampoco fue tan bueno como el de Kimi. Pero no creo que, en una carrera sin incidentes, Kimi pueda remontar desde la 10.ª u 11.ª posición para superar a George si este se encuentra siquiera cerca de su mejor forma partiendo desde la pole".

George Russell, Mercedes Foto de: Artur Widak / NurPhoto vía Getty Images

"Con las diferencias de estrategia y las intervenciones del coche de seguridad, va a ser duro para los componentes en general. Las unidades de potencia van a rugir. La fiabilidad no va a ser fácil en Monza.

"Si Kimi gana en Monza con una penalización en la parrilla, se proclamará campeón. Me atrevo a decirlo sin más. Será un golpe devastador. Habría ganado su carrera en casa con un montón de adelantamientos y una gran aplomo, y a George le dejaría sin fuerzas no haberle quitado puntos en Monza. George tiene que ganar esta carrera".

Antonelli lidera actualmente la clasificación con 242 puntos. Russell le sigue en segunda posición con 183 puntos, empatado con Lewis Hamilton.