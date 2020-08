Russell recibe cinco puestos de sanción para la parrilla

Russell, piloto del equipo Williams, llegó a la Q2 por tercera carrera consecutiva después de otra sorprendente actuación el sábado en Silverstone, terminando el día 15° en la general.

Pero los comisarios dijeron durante la clasificación Russell sería investigado por una posible infracción de exceso de velocidad en la Q1 bajo banderas amarillas que había causado un trompo de su compañero de equipo, Nicholas Latifi.

Russell dijo en la radiocomunicación con su equipo en ese momento que "definitivamente levanté la velocidad" y que "estaba en control" cuando se mostraron las banderas amarillas, pero marcó su mejor tiempo de la sesión en esa vuelta.

Sin embargo, los comisarios de la FIA han considerado que el británico ha infringido las normas, diciendo que el equipo no le había indicado a Russell que abortara la vuelta, ignorando así la nota enviada por el director de carrera Michael Masi a principios del fin de semana sobre marcar tiempos bajo banderas amarillas.

Esto resulta en una penalización de cinco posiciones en la parrilla que deja a Russell en el fondo del pelotón para su gran premio de casa.

"Russell explicó a los comisarios que sólo vio la señal de doble bandera amarilla en la curva 7 en su visión periférica y creyó que era sólo una amarilla", dice el informe de los comisarios.

"Levantó un poco antes de lo que había hecho en su vuelta anterior, pero su velocidad no fue 'significativamente' más lenta que en las vueltas anteriores, aunque explicó que tenía el control total del coche y sentía que habría sido capaz de tomar medidas de evasión si fuera necesario, y que estaba a una velocidad similar porque estaba en una vuelta más rápida en general".

"Los comisarios revisaron la radio del equipo y notaron que el equipo le advirtió que una bandera amarilla estaba adelante. No especificaron que era una doble bandera amarilla. Además, no le avisaron que tenía que abortar la vuelta, siguiendo las notas del Director de Carrera al respecto de que no debería ser capaz de establecer un tiempo de vuelta significativo. Esta fue, de hecho, su vuelta más rápida de la Q1".

"El propósito de la nota del Director de Carrera es enfatizar la extrema importancia de la necesidad de seguir las señales de la bandera por razones de seguridad".

"Si bien los comisarios exploraron todos los posibles factores mitigantes, finalmente determinaron que era responsabilidad del piloto ver y seguir correctamente la señal de la doble bandera amarilla en una situación potencialmente muy peligrosa".

"El equipo ciertamente podría haber ayudado más en este sentido. Pero al final, no podía establecer un tiempo de vuelta significativo en esta circunstancia, y por lo tanto se ordena una penalización de cinco plazas de parrilla y tres puntos de penalización".

Los tres puntos de penalización son los primeros de Russell en el período de 12 meses.

Repasa en fotos la acción del sábado en Silverstone:

