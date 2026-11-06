Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Russell rompe su silencio sobre su ausencia ante los medios tras la coronación de Antonelli en México

George Russell ha explicado por qué se saltó sus compromisos con los medios después del Gran Premio de México

Lydia Mee

Publicado: 6 nov 2026, 16:01

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George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, George Russell, ha hablado abiertamente sobre su ausencia de sus compromisos con los medios tras el Gran Premio de México del fin de semana pasado.

El británico abandonó el circuito de Ciudad de México poco después de la carrera del domingo, tras felicitar a su compañero de equipo Kimi Antonelli por conseguir su primer campeonato del mundo. Mercedes recibió una multa de €5000 de la FIA por su ausencia, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, había dado luz verde a Russell para marcharse.

Russell llegó a la temporada 2026 como claro favorito al título. Pero después de afrontar innumerables obstáculos a lo largo del año, en gran parte por motivos fuera de su control, vio cómo su compañero de equipo ampliaba su ventaja en la clasificación y finalmente se llevaba el título.

En declaraciones a F1.com en Interlagos antes del fin de semana del Gran Premio de Brasil, Russell explicó su ausencia de las sesiones con los medios.

"Por mucho que me encante hablar con [los medios] después de la carrera, en esta ocasión no me apetecía demasiado. Así que pensé: 'Voy a salir de aquí e ir a cenar bien y pensar en algo que no sea la temporada de mierda que hemos tenido.'"

Russell admitió que saltarse las sesiones con los medios no fue lo ideal, pero tampoco creyó que fuera algo grave.

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"En las carreras siempre te vuelves a levantar, y para mí, la mejor manera de hacerlo era salir de allí", añadió Russell.

"Fue tan simple como eso, en realidad. Estaba muy molesto por haber perdido la oportunidad de lograr un buen resultado porque el campeonato para mí ya estaba acabado, pero simplemente no podía creer cómo habían vuelto a salir las cosas.

"En ese momento, sí, solo quería salir de allí.

"Creo que el 99% del tiempo soy un verdadero profesional e intento no hacer un berrinche, pero a veces perderse la prensa… OK, no es lo ideal, pero tampoco es el fin del mundo. En momentos así, realmente no quieres lidiar con ello."

Russell sigue en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de pilotos, y Mercedes aún tiene que asegurar el título de constructores.

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