Russell revela cuándo cumplirá su propia penalización por motor en la F1 2026
Después de que Kimi Antonelli recibiera una penalización en Monza, George Russell está esperando la nueva unidad de potencia de Mercedes con la que superará su propia asignación anual.
George Russell dice que cumplirá una penalización de motor cuando Mercedes introduzca su unidad de potencia de Formula 1 mejorada.
Ambos pilotos de Mercedes han superado o se espera que superen su asignación de unidades de potencia para la temporada 2026. Kimi Antonelli lo hizo el pasado fin de semana en Monza, donde recibió una penalización al fondo de la parrilla y se abrió paso entre el pelotón para lograr una victoria histórica desde el 19º puesto.
Russell, sin embargo, está esperando a que Mercedes lance sus actualizaciones de motor para obtener un tren motriz completamente nuevo. Se espera que esto ocurra a finales de octubre, en la ronda de Austin o de Ciudad de México.
"Estamos esperando para asumir mi penalización con la mejora ADUO”, dijo el británico. "De lo contrario, si la hubiera asumido [en Monza], tendría que asumirla de nuevo. Así que no tenía ningún sentido para mí”.
A pesar de ser reconocida universalmente como la mejor unidad de potencia, a Mercedes se le ha permitido mejorarla mediante el sistema Additional Development and Upgrade Opportunities, que se basa en el rendimiento del motor de combustión interna. Red Bull Ford ha sido clasificado como el mejor motor y, por lo tanto, no puede mejorar su tren motriz.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Antonelli también asumirá una penalización cuando Mercedes introduzca su nueva unidad de potencia, pero dado que ya ha superado su asignación, esto solo activará una penalización de cinco puestos por cada componente nuevo en lugar de 10 posiciones.
"Así que ahora estamos cambiándolo todo para evitar problemas más adelante”, explicó el italiano en Monza. "Y, como dije antes, esta es la mejor pista para hacerlo”.
Curiosamente, equipos como Ferrari ya han introducido dos mejoras esta temporada – a Mercedes solo se le permite una – y por ello Russell espera que la jerarquía evolucione de una manera "muy interesante” cuando Mercedes finalmente se actualice.
"No creo que, como equipo, estemos amenazados. Y creo que será muy interesante cuando introduzcamos nuestras mejoras”, dijo.
Información adicional de Filip Cleeren y Roberto Chinchero
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