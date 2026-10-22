Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Russell responde a la revelación de Horner sobre su uso del simulador de Red Bull: "Es lo único que diré"

George Russell respondió a las afirmaciones de Christian Horner de que él, Lando Norris y Oscar Piastri pagaron para usar el simulador de Red Bull cuando estaban comenzando en el automovilismo.

Lydia Mee Stuart Codling

Publicado: 22 oct 2026, 23:06

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George Russell, Mercedes

Foto de: Angela Weiss / AFP via Getty Images

George Russell, piloto de F1 de Mercedes, respondió a las afirmaciones del ex CEO y jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, de que él, Lando Norris y Oscar Piastri solían pagar para usar los simuladores del equipo de Milton Keynes.

Horner, que fue despedido de Red Bull el año pasado, dijo esta semana en el podcast High Performance que los tres pilotos habían pagado para usar el simulador del equipo cuando eran más jóvenes. Según Horner, la persona que manejaba el simulador le dijo que los tres jóvenes pilotos eran mejores que los que Red Bull ya tenía, pero Helmut Marko no estaba interesado en ficharlos.

"Recuerdo que George Russell nos pagaba para subirse a nuestro simulador, al igual que Lando Norris y Oscar Piastri. Sus padres firmaban cheques para que pudieran rodar en el simulador de pilotos que teníamos", dijo Horner.

"Y el tipo que se encargaba de eso venía a verme y me decía: 'Christian, estos chicos son mejores que los juniors que tenemos en este momento'. Recuerdo haberlos llevado ante Helmut y decirle: 'Mira, realmente creo que deberías prestar atención a estos chicos'".

Russell, que actualmente ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos, fue consultado sobre los comentarios de Horner al hablar con los medios antes del Gran Premio de Estados Unidos.

"Allá por 2013, los simuladores no eran realmente algo habitual para nadie", explicó el piloto británico. "Ningún equipo junior tenía simuladores y surgió una oportunidad de hacer algo de conducción en ese simulador con el coche de Fórmula Renault, así que fue más como preparación para las pruebas y para manejar en la serie en la que competíamos porque, como dije, ningún equipo lo tenía. Así que eso es todo. Es lo único que diré".

El Gran Premio de Estados Unidos está programado del 23 al 25 de octubre en el Circuit of the Americas y dará inicio al penúltimo triplete de la temporada.

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