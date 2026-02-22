La estrella de Mercedes, George Russell, está convencido de que Red Bull cuenta con el mejor despliegue energético de la parrilla de Fórmula 1, ahora que han concluido las pruebas de pretemporada para la campaña de 2026.

Este año se introducirán cambios normativos generalizados, y una de las modificaciones se refiere a la unidad de potencia, que almacena más energía eléctrica, lo que significa que la recuperación de la batería desempeñará un papel clave en los grandes premios.

Esto puede incluir que los pilotos reduzcan la marcha en las rectas, lo que obviamente ha dividido opiniones: Max Verstappen afirmó que es como "la Fórmula E con esteroides", mientras que Lando Norris considera que es "muy divertido".

Los comentarios de Verstappen se produjeron a pesar de que sus rivales elogiaron el motor e de Red Bull, el primero que ha construido internamente , y Toto Wolff afirmó anteriormente que es "el punto de referencia" que Mercedes "no pudo igualar".

Aunque esos comentarios pueden haber tenido motivaciones políticas en medio del drama de la relación de compresión, Russell se hizo eco de las opiniones de sus jefes y dijo: "Su despliegue sigue siendo sin duda el mejor de la parrilla, lo cual es un mérito para ellos y creo que fue una sorpresa para todos.

Así que creo que habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en Melbourne [la primera carrera de la temporada, en marzo]. Creo que los equipos con motor Mercedes han mejorado mucho desde el primer día en Baréin la semana pasada, por lo que la diferencia se ha reducido drásticamente.

Pero, obviamente, ahora estamos en el sexto día de pruebas en Baréin, mientras que en Melbourne solo hay tres horas de entrenamientos e , y ese es el principal motivo de preocupación".

George Russell, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La salvedad obvia es que se trata de pruebas de pretemporada, lo que significa que no se puede sacar mucha conclusión. Esto se debe también a que Bahrein, con sus numerosas rectas, tiene características diferentes a las de circuitos como Jeddah y Albert Park, lo que significa que la capacidad de recuperar energía cambiará de una ronda a otra.

"En algunos circuitos vamos a tener muchas más limitaciones a la hora de recuperar energía que aquí", dijo el piloto de McLaren Oscar Piastri el viernes en Baréin. "Aquí, dependiendo de dónde se establezca la optimización, no hay que levantar mucho el pie del acelerador y dejar que el coche ruede, mientras que en Melbourne creo que, si no se hace, se agota la energía muy, muy rápido.

"Simplemente depende del trazado del circuito. Jeddah es otro ejemplo, un lugar donde hay varias rectas unidas por curvas rápidas en las que es muy difícil recuperar energía, ahí es donde se producirán las mayores anomalías.

Así que sí, va a haber grandes diferencias. Pero, dicho esto, se pueden cambiar muchas cosas. Hemos visto a gente aquí en la curva 12, se puede tomar la curva si se quiere y es mucho más difícil que el año pasado. Pero, por el momento, todo está decidido antes de subir al coche. Se puede cambiar sobre la marcha.

Pero es un poco diferente porque no solo se controla con el acelerador, por así decirlo. Así que Melbourne va a ser bastante diferente, creo, y será un reto para todos nosotros, estoy seguro".