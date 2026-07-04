Russell perplejo ante su falta de velocidad punta en la clasificación del GP de la Gran Bretaña

George Russell se muestra perplejo ante la falta de velocidad que le separa de los demás monoplazas Mercedes en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de este fin de semana , tras otra decepcionante sesión de clasificación.

El piloto de Mercedes saldrá en cuarta posición en la parrilla de la carrera del domingo en Silverstone, por detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli, que ha conseguido la pole, y de los Ferraride Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Esto prolongó un fin de semana ya de por sí decepcionante para Russell, que solo se clasificó quinto para la carrera sprint antes de terminar cuarto, por detrás del ganador, Antonelli, del segundo clasificado, Hamilton, y McLaren Lando Norris, McLaren, que quedó tercero.

Russell se encuentra simplemente en desventaja y lo achaca a sus problemas de velocidad en recta con el , ya que el británico, que ganó en Austria el pasado fin de semana, se está quedando atrás en el medidor de velocidad.

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Los datos de la clasificación en Silverstone lo sitúan en el 17.º puesto con 299,8 km/h, frente al 12.º puesto de Antonelli, con 302,6 km/h, y a Hamilton, el más rápido con 317,9 km/h.

"Llevamos todo el fin de semana perdiendo mucho tiempo en las rectas", afirmó Russell, que solo tiene por debajo en el medidor de velocidad Williams de Alex Albon, el único coche con motor Mercedes.

"Ayer, en la SQ3, perdí casi tres décimas en las rectas. De nuevo, hoy en la clasificación, si miras los registros de velocidad, estoy 3 km/h por debajo en el sector central y 6 km/h por debajo en el último sector, en comparación con mi compañero de equipo y con los coches de la e a McLaren.

"El equipo está trabajando muy duro para entender a qué se debe esto. Esta mañana creíamos haber encontrado el problema y pensábamos que los frenos se bloqueaban, pero no estamos convencidos de que ese sea el motivo.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Pero todo se complica aún más cuando empiezas la sesión sabiendo que estás en cierta desventaja".

Este es solo uno de los innumerables problemas a los que se ha enfrentado este año Russell, favorito para el título se encuentra a 43 puntos del líder del campeonato, Antonelli, de cara a la novena prueba de este fin de semana.

A Russell le ha costado mucho coger ritmo, y en la Q1 del sábado el británico incluso se salió de la pista de forma extraña y chocó contra la barrera en Luffield , aunque no sufrió ningún daño.

En cualquier caso, nunca tuvo confianza en conseguir la pole, ni para la carrera corta ni para el Gran Premio, y se muestra pesimista respecto a la posibilidad de lograr su tercera victoria de 2026.

"Parece que simplemente estoy pilotando un coche con más resistencia aerodinámica", añadió. "Si miras el trazado de velocidades de la clasificación de ayer y comparas las lecturas de velocidad de hoy, es lo mismo.

"No habría conseguido la pole, eso es seguro, pero ayer sin duda habría quedado más arriba.

"Me he sentido un poco a la defensiva al llegar a la jornada de hoy y mañana daré lo mejor de mí para subir al podio".