Russell: el equipo de Pérez crea los rumores de mi futuro en Williams

Sergio Pérez, actual piloto de Racing Point, busca un asiento para 2021 después de que su contrato fue roto para dar paso a la llegada de Sebastian Vettel al equipo de Lawrence Stroll.

Mientras que Williams anunció en julio que Russell y su compañero de equipo Nicholas Latifi serían retenidos para el 2021, una situación se modificó desde ese entonces: un cambio de dueño. Esto ha llevado a que en las últimas semanas surjan dudas sobre el futuro de Russell.

El director en funciones del equipo, Simon Roberts, se negó el viernes a confirmar de manera rotunda que Russell y Latifi se quedarían con ellos para el 2021, pero subrayó que no quería alimentar cualquier tipo de especulaciones.

Hablando después del Gran Premio de Portugal del domingo, Russell dijo que pensaba que los rumores sobre su futuro habían sido alimentados por personas cercanas a Sergio Pérez en un intento de ayudar a las posibilidades del mexicano de conseguir un asiento en otro lugar para el 2021.

"Creo que todas estas especulaciones han sido alimentadas por el equipo de Pérez, que está tratando de presionar a otros equipos que están en la parte baja de la parrilla para conseguir un asiento en Red Bull", explicó el británico.

"Esa es mi opinión al respecto. Tengo un contrato, no tengo nada de qué preocuparme, y estoy centrado en mi trabajo".

Russell dijo el jueves que buscará hablar con la nueva dirección de Williams sobre los rumores de este fin de semana. El presidente de Dorilton Capital, Matthew Savage, estuvo en Portimao desde el viernes.

El piloto británico confirmó que había discutido la especulación con Dorilton, y anticipó recibir más claridad sobre su futuro en los próximos siete días.

"Han dicho que no tienen ni idea de dónde han surgido estos rumores", dijo Russell.

"A ellos no les gusta comentar situaciones contractuales, obviamente después de la conferencia de prensa de Simon el viernes, las cosas se tomaron probablemente un poco fuera de contexto, que es exactamente lo que el equipo no quería hacer”.

"Tengo un contrato, y estaré en la parrilla el año que viene, estoy seguro de ello. Para que algo cambie tendría que suceder algo bastante sustancial en las próximas semanas”.

"Obviamente hay mucha especulación, pero creo que eso ha surgido de otras personas. Todo estará bien”.

"Pienso que, a más tardar, la próxima semana será aclarado al 100 por ciento desde el equipo”.

Russell es parte del programa junior de Mercedes, pero la marca alemana ya ha admitido que no tiene nada que decir en su futuro y que la decisión depende totalmente de Williams.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo el sábado que Russell tendría un "sensacional" programa de pruebas en 2021 si se quedaba sin asiento.

Pero el campeón de F2 de 2018 dijo que no había habido discusiones con Mercedes sobre una opción de ser piloto de reserva para el próximo año.

"No, no hemos hablado de esa alternativa", dijo Russell. "[Wolff] él me dijo, ‘yo te cubro la espalda', y agregó 'estarás en la parrilla el año que viene. No te preocupes'."

