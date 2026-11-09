Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026
Russell está perdiendo terreno frente a Verstappen en la carrera por ser subcampeón, con hasta tres rondas restantes
Benjamin Vinel Federico Faturos
Publicado: 9 nov 2026, 15:50
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Mercedes está considerando dar a George Russell “toda la fuerza” para asegurar un 1-2 en el campeonato de pilotos tras una racha de resultados de pesadilla.
Quedan tres rondas en la temporada 2026 - suponiendo que los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi se celebren según lo previsto - con nada menos que cinco pilotos en la pelea por el subcampeonato: Max Verstappen (279 puntos), Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) y Lando Norris (246), después de que Kimi Antonelli lograra su primer título mundial de Fórmula 1 en México.
Russell ha estado en una racha catastrófica durante los últimos cinco grandes premios, sumando solo 26 puntos frente a los 116 de Verstappen. El británico sufrió un fallo de la unidad de potencia en Malasia, abandonó por accidente la sprint y recibió una penalización de motor en Singapur, tuvo una carrera desconcertantemente mala en Austin, se topó con un problema de despliegue en México y trompeó a la salida de boxes cuando iba bien en Sao Paulo.
“Todavía no he pensado en el campeonato de pilotos”, comentó el jefe del equipo Toto Wolff tras el Gran Premio de Brasil, donde Mercedes aseguró el campeonato de constructores.
“Queremos absolutamente que sume el máximo y, ojalá, termine segundo, y tenemos que pensar qué vamos a hacer al respecto, pero podría ser una posibilidad que lo demos todo.”
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
El momento triunfal de Mercedes en Interlagos fue su noveno en la F1 y el segundo con Russell, quien aportó tres puntos a la corona de 2020 de las Flechas Plateadas cuando sustituyó a Hamilton en el Gran Premio de Sakhir.
Preguntado sobre cómo encontrar ánimo para Russell de cara a 2027, Wolff dijo: “Sabes, hoy es el campeonato de George, es el campeonato de constructores, y él forma parte del equipo, y estoy muy contento de que pueda disfrutar este momento, porque se lo debemos.
“Sabes, lo pasó muy mal en algunos momentos, y ayer fue un buen ejemplo. Dominaba absolutamente la clasificación en mojado, debería haber conseguido la pole fácilmente, y luego esa última vuelta le arrebató la pole position.
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“Ahora nos quedan tres carreras. Vamos a, como dije, ir a fondo, y él se recuperará, no tengo ninguna duda de ello de cara al próximo año. Todos los mejores deportistas han pasado por periodos difíciles, y eso formará parte de su desarrollo continuo.”
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