Russell nunca se sintió "amenazado" por una posible llegada de Verstappen a Mercedes

El futuro de Max Verstappen por fin está sellado: el piloto ha prolongado su aventura en Red Bull hasta 2030. El anuncio, realizado este jueves, sorprendió al mundo de la F1 y, sobre todo, puso fin a un culebrón que dura desde hace casi dos años. Incluso antes del inicio de esta temporada, numerosos rumores situaban al tetracampeón del mundo lejos de Milton Keynes, en particular en Mercedes.

Toto Wolff, el director de las Flechas de Plata, había echado más leña al fuego al afirmar en varias ocasiones que, si el neerlandés llegaba a estar en el mercado, no repetiría el error cometido unos años antes, cuando dejó escapar a Verstappen a Red Bull mientras aún competía en categorías de formación.

Kimi Antonelli acababa de debutar en F1 y, teniendo en cuenta los riesgos asumidos para hacer debutar tan pronto al joven italiano, era difícil imaginar que el equipo diera marcha atrás en su decisión. Por tanto, las miradas se dirigían hacia George Russell.

Finalmente, Verstappen ha renovado con Red Bull, poniendo así fin a la posibilidad de verlo vestir los colores de Mercedes, al menos durante los próximos años, y permitiendo al mismo tiempo que Russell respire un poco.

George Russell declaró que nunca se sintió amenazado por una posible llegada de Max Verstappen a Mercedes. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ahora, terminado el culebrón Max Verstappen-Mercedes, el británico fue preguntado por el efecto de esos numerosos rumores y por su posible impacto. Muy confiado, Russell aseguró que nunca se sintió amenazado.

"[El mercado de fichajes] es realmente un tema para nosotros solo cuando estamos sentados delante de ustedes, los periodistas, y nos hacen esas preguntas para intentar entender qué está pasando", explicó Russell en conferencia de prensa en Zandvoort este jueves.

"Internamente, en Mercedes, la realidad de estos dos últimos años siempre ha estado muy clara. Y quizá esas conversaciones han sido un poco más públicas que las que su equipo pudo haber tenido con McLaren, McLaren o quien fuera. Pero es simplemente la naturaleza de este deporte. Los pilotos hablan con diferentes equipos, los equipos hablan con diferentes pilotos. Cada uno simplemente tiene que ver qué cartas tiene en la mano."

"Pero sí, nunca tuve la sensación de que mi asiento estuviera amenazado y me sentí totalmente seguro con Toto y el equipo. Y, evidentemente, eso continúa hoy."

Norris sabía que mantendría a Piastri a su lado

Después de Mercedes, fue McLaren quien entró en escena esta temporada. Los rumores situaban a Max Verstappen en Woking, mientras que el equipo británico parecía - lógicamente - mostrar interés por el tetracampeón del mundo.

Red Bull también exploraba opciones de sustitución y se reportó que había centrado especialmente su atención en Oscar Piastri. Algunos incluso veían posible un intercambio entre los dos pilotos. Presente en la rueda de prensa junto a Russell, Lando Norris también reaccionó a la renovación del neerlandés y a los rumores que lo situaban como su próximo compañero de equipo.

"Nunca escuché nada más que lo que ustedes mismos hayan podido escuchar", declaró el vigente campeón. "Así que aceptaría a cualquiera como compañero de equipo. Evidentemente, un piloto que ha ganado tantos títulos mundiales como él, que tiene tanto talento como él, siempre sería agradable tenerlo como compañero algún día.

"Pero sé que Oscar es mi compañero de equipo por bastante tiempo más. Así que sé que nada va a cambiar."