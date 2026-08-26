Russell: El “especialista” Norris siempre es fuerte en circuitos como Zandvoort

George Russell dice que Lando Norris "siempre ha sido un poco especialista" en circuitos con curvas largas y alta degradación de neumáticos, por lo que no le sorprendió ver al piloto de Fórmula 1 de McLaren lograr victorias consecutivas en Hungría y los Países Bajos.

El vigente campeón del mundo de F1, Norris, ha logrado la pole y la victoria tanto en Hungaroring como en Zandvoort a ambos lados del parón de verano, un avance acompañado de un importante paquete de mejoras de McLaren.

Sin embargo, Russell señaló a Norris como un piloto que siempre ha mostrado un gran rendimiento en pistas como Hungaroring y Zandvoort, dadas sus características similares, con curvas largas y alta degradación de neumáticos.

"No creo que sea una gran sorpresa para nosotros ver lo competitivo que estuvo Lando este fin de semana, teniendo en cuenta que ganó en Budapest", dijo Russell tras terminar tercero en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Es un circuito muy similar, con las curvas largas, alta degradación de neumáticos, con la estrategia a dos paradas, así que hay muchas similitudes entre los dos circuitos. Creo que esto puede continuar durante las próximas dos o tres carreras hasta que empecemos a traer más al coche, y crucemos los dedos para que nuestros competidores no lo hagan".

Lo siguiente es Monza, que, aunque tiene un par de curvas largas, es predominantemente un circuito caracterizado por largas rectas, fuertes zonas de frenada y chicanas de baja velocidad.

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque es probable que el problema de la batería del motor y la recuperación de energía de la F1 se exponga a su mayor límite en Monza y domine la conversación, Russell espera que Mercedes rinda mejor en el trazado italiano, dado el buen desempeño del equipo en lugares como Shanghái, Montreal y Silverstone en lo que va de año.

"Creo que seremos ligeramente más competitivos allí", dijo Russell sobre Monza. "Sin embargo, creo que Ferrari tiene una mejora de motor en camino, y la verdad es que simplemente no lo sabemos.

"Pero sí creo que estos circuitos de alta degradación le van muy bien a McLaren, y especialmente a Lando. Siempre ha sido un poco especialista en esas condiciones. También lo vimos el año pasado.

"Monza puede ser ligeramente diferente, pero creo que son el equipo a batir ahora mismo".

El compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, está listo para cumplir una penalización de salida desde el fondo de la parrilla en su carrera de casa en Monza por un cambio completo de unidad de potencia Mercedes que supera su asignación anual.