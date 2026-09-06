Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

George Russell dice que "ni siquiera estoy pensando" en una remontada por el título de Fórmula 1, ya que acepta que la ventaja de 66 puntos de Kimi Antonelli será difícil de superar.

Con Antonelli saliendo 19º en Monza y Russell segundo, el británico tenía una oportunidad de oro para recortar su déficit de 59 puntos con respecto al italiano. Pero Antonelli avanzó rápidamente en el clasificador, subiendo hasta el sexto puesto tras la reanudación en la vuelta 6 y desde allí no tardó en alcanzar y desafiar a Russell por la victoria.

Tras adelantar inicialmente a Russell en la vuelta 19 e intercambiar posiciones unas cuantas veces más, Antonelli aprovechó un coche de seguridad virtual para hacer una parada en boxes y montar neumáticos medios nuevos, dando caza a Russell, que rodaba con neumáticos duros, cuando los neumáticos de este último empezaron a perder rendimiento al final de la carrera de 53 vueltas.

La remontada victoriosa de Antonelli fue su séptima victoria en un gran premio de la temporada, aumentando la ventaja en el campeonato del piloto de 20 años a 66 puntos en lugar de tener que limitar cualquier daño frente a Russell.

Ese enorme golpe pareció llevar a Russell a la fase de aceptación, reconociendo que alcanzar a su compañero de equipo italiano en los próximos 10 grandes premios será una tarea muy difícil.

"Sí, Kimi definitivamente lo tiene bajo control y merece tenerlo bajo control", admitió Russell. "Ni siquiera estoy pensando en una lucha o una remontada ni nada. Solo estoy centrado en ir carrera a carrera e intentar maximizar cada fin de semana.

"Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser excepcionalmente difícil superar esa diferencia, así que en cierto modo estoy aceptando que es lo que hay. Simplemente voy a disfrutarlo de aquí en adelante e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Russell no puso reparos a que Mercedes dividiera sus estrategias, ya que él había empezado con neumáticos medios y luego pasó a los duros para mayor parte de la carrera tras la bandera roja.

Al tener que salir retrasado, Antonelli optó en cambio por el compuesto duro, pasando a medios bajo la bandera roja. Antonelli parecía destinado a tener dificultades para llevar esos neumáticos hasta el final o para desafiar a Russell sin el beneficio de un coche de seguridad virtual, que le dio una oportunidad menos costosa de parar en boxes.

"Bueno, [el duro] era definitivamente el mejor neumático para llegar hasta el final", dijo Russell.

"Cuando vi a Max [Verstappen] y a Kimi con el medio, me sentí bastante bien porque sabía que iban a degradarse más que yo, así que en esa fase intermedia de la carrera estaba realmente contento con mi posición.

"El VSC salió en el momento perfecto para que los pilotos apretaran el gatillo e hicieran la parada en boxes. Habría sido muy interesante ver cómo se habría desarrollado la carrera si no hubiera habido VSC".